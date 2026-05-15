Un bărbat a fost găsit decedat în scara unui bloc din Mioveni

Polițiștii din Mioveni au deschis o anchetă după ce un bărbat în vârstă de 61 de ani a fost găsit fără viață, vineri dimineață, în scara unui bloc din oraș.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții IPJ Argeș, autoritățile au fost alertate în legătură cu descoperirea trupului neînsuflețit într-un imobil din Mioveni. La fața locului au intervenit echipaje de poliție și personal medical, care au confirmat decesul.

”Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, în care cercetările se desfăşoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti. Urmează să fie dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale, iar cercetările continuă, pentru clarificarea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc”, informează IPJ Argeş.

Primele verificări efectuate de polițiștii de investigații criminale indică faptul că decesul s-ar fi produs în urma unui gest extrem. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a avut loc tragedia.

