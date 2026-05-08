Partidele continuă calculele pentru viitorul Guvern. UDMR și PSD cer refacerea coaliției, ce fac cei de la PNL și USR

Partidele continuă calculele pentru viitorul Guvern! Social-democrații își doresc refacerea coaliției și sunt vehiculate două nume de premier, Alexandru Nazare și Cătălin Predoiu. Și liderul UDMR cere ca partidele să se așeze din nou la masa discuțiilor și spune că e nevoie de un premier care să înțeleagă toate formațiunile. PNL și USR nu mai vor alianță cu PSD, dar pentru scenariul Guvernului minoritar de dreapta e nevoie de voturi în Parlament.

În acest moment, în spațiul public sunt vehiculate mai multe nume care ar urma să preia funcția ocupată în prezent de Ilie Bolojan.

Din partea PNL au fost menționați Alexandru Nazare și Cătălin Predoiu, însă ambii au negat că ar urma să preia funcția de prim-ministru. Cu toate acestea, surse social-democrate susțin că PSD a avut o colaborare bună cu Alexandru Nazare în perioada în care acesta a făcut parte din Executiv, apreciind activitatea sa ca ministru.

O altă variantă discutată în ultimele zile este Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății din partea PSD. Și acesta a respins speculațiile privind o posibilă nominalizare pentru funcția de premier, afirmând că este vorba doar despre „un scenariu vehiculat în spațiul public” și că „nu se trezește nimeni dimineața și-și dorește să fie premier”.

În paralel, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că refacerea fostei coaliții de guvernare ar reprezenta o soluție pentru stabilitate, subliniind necesitatea unui premier capabil să mențină dialogul între toate partidele.

După consultările cu președintele Nicușor Dan, liderul UDMR a afirmat însă că viitorul șef al Executivului „nu ar trebui să fie nici de la PNL, nici de la PSD”, ceea ce readuce în discuție varianta unui premier tehnocrat.