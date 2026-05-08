AUR intră la guvernare doar dacă dă premierul. Condițiile partidului condus de George Simion

AUR intră la guvernare doar dacă dă premierul. George Simion îi cere lui Nicușor Dan desemnarea de urgență a unui prim-ministru! Partidul condus de George Simion a transmis ca va intra la guvernare însă doar în anumite condiții clare.

AUR își menține ferm poziția privind intrarea la guvernare: partidul acceptă să participe la formarea Executivului doar dacă premierul este desemnat din rândurile sale și dacă este adoptat un pachet de măsuri economice - între care se află și revenirea la cota standard de TVA de 19%.

George Simion a subliniat că nu va susține un guvern în care AUR nu este parte componentă. Totodată, acesta i‑a cerut președintelui Nicușor Dan să desemneze „de urgență” un prim‑ministru până săptămâna viitoare, pentru a pune capăt actualei crize politice fără precedent.

Deși au avut loc discuții informale la Palatul Cotroceni, liderul AUR nu a fost invitat la aceste consultări.