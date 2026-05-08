Adolescent condamnat după ce și-a ucis bunica. Minorul atacat-o fără milă
minor arestat
Adolescentul de 16 ani din Târgu Jiu care și-a ucis bunica a fost condamnat la trei ani și opt luni într-un centru de detenție. Crima a avut loc vara trecută, iar totul s-a întâmplat în timpul unui conflict spontan izbucnit între tânăr și părinții săi. Detalii cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.
Minorul care și-a omorât bunica, internat în centru de detenție
Într-un moment de furie oarbă, minorul a pus mâna pe cuțit și a vrut să își atace tatăl.
Femeia de 62 de ani a intervenit între cei doi și a încercat să-l liniștească pe băiat.
Moment în care a fost înjunghiată mortal de către nepotul ei. Anchetatorii spun că tânărul nu era la primul episod violent.
Cu câteva luni înainte, adolescentul fusese trimis în judecată după ce și-a înjunghiat un coleg de liceu. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată.
