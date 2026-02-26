Descinderi în Timiș după crima șocantă din Cenei: droguri și arme găsite de anchetatori. Cinci persoane, duse la audieri

Publicat 26 feb. 2026, 11:20 Actualizat 26 feb. 2026, 11:24

Polițiștii și procurorii DIICOT au descins, joi, în localitateatimișoreană Uivar, într-o acțiune care vizează furnizorii de droguri ai adolescenților implicați în uciderea lui Mario Berinde, băiatul de 15 ani din Cenei. Cinci persoane au fost duse la audieri.

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