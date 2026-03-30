Căutări extinse la nivel național

Decizia de a verifica hotelurile din România a fost luată în cadrul unui nou termen de judecată desfășurat la Tribunalul Mureș. Instanța a solicitat sprijinul Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România pentru a verifica dacă suspectul ar putea fi cazat sub o identitate falsă.

În paralel, polițiștii urmează să desfășoare verificări și în spitale din întreaga țară, existând suspiciunea că bărbatul ar putea încerca să se ascundă într-o unitate medicală.

Judecat în lipsă pentru o crimă brutală

Emil Gânj este judecat în lipsă pentru omor calificat, după ce, în vara anului 2025, ar fi ucis-o pe Anda Gyurcă în localitatea Miheșu de Câmpie. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi comis crima cu o violență extremă, după care ar fi incendiat locuința victimei și ar fi dispărut fără urmă.

Primul termen pe fond în acest dosar a avut loc recent, însă fără prezența inculpatului.

„S-a desfășurat primul termen pe fond în dosarul Gânj. Deși toate părțile s-au opus, instanța a emis adresă către… ANAT. Să vedem dacă nu cumva Ganj o fi cazat pe undeva. De asemenea, urmează să fie făcute verificări și în legătură cu internarea lui posibilă în vreo unitate spitalicească din România”, a declarat Adrian Cuculis, avocatul care reprezintă familia Andei Gyurcă.

Piste noi: posibil ascuns în zone izolate

În ultimele luni, au apărut informații potrivit cărora suspectul ar fi fost văzut în județul Covasna, într-o zonă împădurită. În urma acestor sesizări, forțele de ordine, inclusiv jandarmii, au desfășurat acțiuni de căutare, însă fără rezultat până în acest moment.

Reprezentanții Inspectoratul de Jandarmi Județean Covasna au confirmat implicarea în aceste operațiuni, în sprijinul poliției.

Autoritățile nu exclud nicio variantă și încearcă să acopere toate pistele posibile pentru a-l localiza pe suspect, considerat unul dintre cei mai căutați fugari din România.

Cazul rămâne unul de maxim interes public, iar familia victimei așteaptă ca justiția să fie făcută, după luni întregi de incertitudine.