Controverse uriașe în Bulgaria, după Eurovision: compozitorul piesei "Bangaranga", legături vechi cu artiști ruși pro-Kremlin
Cântărețul rus Philipp Kirkorov și compozitorul grec Dimitris Kontopoulos
Victoria Bulgariei la Eurovision 2026 a declanșat o amplă polemică, după ce s-a aflat că unul dintre autorii piesei câștigătoare, compozitorul grec Dimitris Kontopoulos, are o colaborare de lungă durată cu starul rus Filip Kirkorov, cunoscut pentru sprijinul public acordat Kremlinului. Unele surse susțin că din acest motiv Bulgaria ar fi primit foarte puține puncte din poartea Ucrainei.
Potrivit publicației UNN Bulgaria, scandalul a izbucnit imediat după finală, când utilizatorii de pe rețelele sociale au semnalat că Dimitris Kontopoulos a lucrat ani la rând cu participanți ruși la Eurovision și, în special, cu Filip Kirkorov. Împreună cu acesta din urmă, Kontopoulos a scris piesa „Shine”, cu care surorile Tolmachevy au reprezentat Rusia la Eurovision 2014.
Dimitris Kontopoulos, alături de Filip Kirkorov, s-a numărat și printre autorii unor piese cu care Sergey Lazarev a reprezentat Rusia la Eurovision în 2016 și 2019. În plus, compozitorul grec ar fi continuat să facă vizite în Rusia și după invadarea Ucrainei, în 2022, notează surse deschise citate de publicația bulgară.
Utilizatorii au indicat un spectacol din 19 octombrie 2025, la Live Arena din Moscova, unde Kirkorov l-ar fi salutat de pe scenă pe Kontopoulos, aflat în sală.
Presa bulgară: „Bangaranga”, piesa câștigătoare, a fost umbrită de scandal
RBC‑Ukraine notează că nu show-ul artistei DARA a generat controversele, ci echipa din spatele piesei, în special Kontopoulos, considerat apropiat al industriei muzicale ruse. Publicația susține că mulți fani ucraineni au cerut boicotarea Bulgariei din cauza legăturilor compozitorului Kontopoulos cu industria divertismentului din Rusia.
Scandalul s-a imflamat după ce artistul rus Filip Kirkorov s-a lăudat într-un interviu pentru Komersant Ukranian că a fost direct implicat în pregătirea artistei DARA pentru Eurovision și că televiziunea bulgară i-ar fi cerut sprijinul, pentru că Bulgaria este „a 16‑a republică” și că „bulgarii iubesc Rusia”.
