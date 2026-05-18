Hoțul care a dat atacul la „aurul verde”. Zeci de panouri fotovoltaice, furate în Timiș

Sursă: Agerpres

Un bărbat a fost reținut, marți seara, de polițiștii timișeni, pentru furtul calificat a 40 de panouri voltaice și a altor componente, în urma mai multor percheziții domiciliare efectuate în satul Jena din comuna Găvojdia.

Polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Belinț, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, au pus în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal de furt calificat. Din cercetări a reieșit că în perioada ianuarie - mai, doi bărbați, de 37 de ani și 40 de ani, ar fi sustras în mod repetat panouri fotovoltaice, invertoare și alte componente de la mai multe stații de telecomunicații situate în localitățile Babșa, Lucareț, Nevrincea și Jupa, arată o informare de presă a Poliției Timiș.



În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 40 de panouri fotovoltaice, patru invertoare și patru sisteme de stocare, respectiv acumulatori, fiind recuperat un prejudiciu de aproximativ 60.000 de lei.



Bărbatul de 37 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de marți să fie prezentat magistraților în vederea dispunerii unei măsuri preventive.



Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Găvojdia, Secției 7 Poliție Rurală Lugoj, Biroului de Investigații Criminale Lugoj, Biroului Criminalistic Lugoj, Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș.



Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale a persoanelor implicate, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj.