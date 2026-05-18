Presa din Ungaria îi avertizează pe șoferii care vin în România: „Vor trebui să scoată mai mulți bani din buzunar”

Sursă: beol.hu

Șoferii care merg frecvent în România sunt avertizați de presa maghiară că urmează schimbări importante la sistemul de roviniete. Publicațiile din țara vecină scriu că autoritățile române pregătesc un nou mod de calcul al taxei de drum, iar proprietarii de mașini mai vechi ar putea fi cei mai afectați.

Subiectul a intrat deja în atenția celor din apropierea graniței cu România, mai ales în județul Békés, de unde mulți unguri trec des frontiera pentru cumpărături, afaceri, vacanțe sau vizite în Transilvania și Oradea.

Presa maghiară avertizează că noile reguli ar putea obliga mulți șoferi să scoată mai mulți bani din buzunar atunci când circulă pe drumurile din România.

Mașinile vechi ar putea plăti mai mult

Potrivit proiectului aflat în dezbatere publică la Ministerul Transporturilor, sistemul actual al rovinietei ar urma să fie modificat din iulie 2026. Până acum, prețul taxei depindea în principal de categoria vehiculului și perioada de valabilitate.

Noul model ar introduce însă și un criteriu legat de poluare.

Conform informațiilor publicate în presa din Ungaria, autoturismele ar urma să fie împărțite în trei categorii de mediu:

mașini Euro VI și electrice — categoria cea mai avantajoasă;

mașini Euro IV și Euro V — categorie intermediară;

mașini Euro III sau mai vechi — categoria cea mai scumpă.

Jurnaliștii maghiari spun că formula este simplă: cu cât mașina este mai veche și mai poluantă, cu atât rovinieta ar urma să coste mai mult.

Noile reguli îi vizează și pe șoferii străini

Publicațiile din Ungaria subliniază că modificările nu se vor aplica doar șoferilor români. Sistemul îi va include și pe cei care intră în România cu mașini înmatriculate în alte țări.

Ministerul Transporturilor a transmis că regulile vor fi aceleași pentru toți conducătorii auto, indiferent de țara de proveniență.

Presa maghiară amintește și de sistemul automat de camere care verifică rovinietele pe drumurile din România și avertizează că amenzile pot apărea rapid pentru cei care circulă fără taxă valabilă.

Schimbările nu sunt încă definitive

Deocamdată, noile tarife nu au fost adoptate oficial. Proiectul se află în faza de consultare publică, iar forma finală urmează să fie stabilită după încheierea dezbaterilor.

Pentru a intra în vigoare, documentul trebuie aprobat și publicat în Monitorul Oficial.

Presa maghiară atrage atenția că perioada vizată coincide cu sezonul concediilor de vară și cu unul dintre cele mai aglomerate momente pentru turismul din Transilvania, motiv pentru care mulți șoferi urmăresc deja cu atenție evoluția proiectului.

În România, discuțiile despre modificarea rovinietei vin în contextul presiunilor europene legate de reducerea poluării și încurajarea utilizării vehiculelor mai puțin poluante.