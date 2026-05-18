O companie low‑cost anulează aproape trei sferturi din zborurile programate din București

O companie aeriană low‑cost a anulat aproape trei sferturi din rutele pe care anunțase că le va opera de pe Aeroportul Internațional "Henri Coandă", deși la finalul anului 2025 promitea o extindere agresivă pe piața din România. Astfel, majoritatea zborurilor FlyOne programate pentru primăvara și vara lui 2026 nu au mai fost lansate, scrie portalul de știri aviatice Boarding Pass.

Compania promisese lansarea mai multor rute spre Dublin, Frankfurt Hahn, Paris Charles de Gaulle, Barcelona, Madrid și Nisa. Niciuna dintre aceste destinații nu a mai fost inaugurată. Singura rută nouă care a început să fie operată este cea spre Londra Luton, introdusă pe 17 mai, scrie Boarding Pass.

În plus, au fost retrase și curse deja existente, precum cele de la București către München și Verona.

După această restrângere masivă, compania mai vinde bilete doar pentru trei destinații cu decolare de pe aeroportul "Henri Coandă" către Tel Aviv, Bruxelles și Londra.