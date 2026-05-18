Ciucu, sceptic față de noi consultări la Cotroceni: „Mergem ca să avem de unde să venim”

Sursă: realitatea.net

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, și-a exprimat, luni seară, îndoiala față de utilitatea unei noi runde de consultări la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern, afirmând că partidul său nu își va schimba poziția.

„Mergem, dar să mergem așa… ca să vedem de unde veni… Noi nu ne schimbăm poziția. Cine a generat această criză să o rezolve”, a declarat Ciucu la un post TV, întrebat cu ce propunere merge PNL la următoarea rundă de consultări.

Ciucu a subliniat că nu vede rostul unor noi negocieri „ca să se întâmple la fel” și a cerut o asumare clară din partea celorlalte partide. „Să vină președintele să ne propună pe cineva, să propună PSD-ul. Noi nu mai avem ce să discutăm. Ce să propunem?”, a adăugat el.

PNL rămâne ferm pe poziția „Nu PSD, nu AUR”, potrivit lui Ciucu, care a acuzat PSD că evită responsabilitatea guvernării. „Să-și asume o dată răspunderea, pentru că întotdeauna au făcut așa. (…) De fiecare dată, înainte de alegeri ei fug de răspundere. Stau bine și umplu buzunarul, stau pe poziții puternice la început de guvernare. Acum nu le-a mers cu Ilie Bolojan”, a conchis prim-vicepreședintele PNL.