Trump anunță că a oprit în ultimul moment un atac devastator asupra Iranului: „Armata SUA era pregătită să lovească mâine”

Președintele Donald Trump a anunțat că a amânat în ultimul moment un atac militar de amploare asupra Iranului, programat – potrivit declarației sale – pentru ziua de mâine. Decizia ar fi venit după solicitările liderilor din Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, care i-au cerut Casei Albe să ofere o șansă negocierilor aflate în desfășurare.

Trump: „Mi s-a cerut să opresc atacul. Liderii din Golf cred că un acord este posibil”

În mesajul publicat pe rețeaua sa Truth Social , Trump afirmă că „a fost rugat de Emirul Qatarului, de Prințul Moștenitor al Arabiei Saudite și de președintele Emiratelor Arabe Unite să amân atacul planificat asupra Republicii Islamice Iran, programat pentru mâine, deoarece au loc negocieri serioase și, în opinia lor, se poate ajunge la un acord acceptabil pentru Statele Unite și pentru toate țările din Orientul Mijlociu.”

Liderul american subliniază că orice înțelegere trebuie să includă „fără arme nucleare pentru Iran”.

Atacul, oprit – dar armata rămâne în alertă

Trump mai spune că a ordonat Secretarului de Război și șefilor armatei americane să nu execute atacul, dar să fie pregătiți să acționeze „în orice moment” dacă negocierile eșuează:

„Am instruit armata Statelor Unite să fie pregătită pentru un atac de mare amploare asupra Iranului, la un moment dat, dacă nu se ajunge la un acord acceptabil.”

Context tensionat în Orientul Mijlociu

Anunțul vine pe fondul escaladării tensiunilor dintre Washington și Teheran, după atacuri, amenințări reciproce și mobilizări militare în regiune. Liderii din Golf încearcă să evite un conflict major care ar destabiliza întregul Orient Mijlociu.