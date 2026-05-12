Petrolul s-a scumpit cu peste 3% după declaraţiile lui Donald Trump privind fragilitatea armistiţiului cu Iranul

Preţurile petrolului au înregistrat luni o creştere de peste 3%, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre SUA şi Iran. Declaraţiile preşedintelui american Donald Trump, care a afirmat că armistiţiul cu Teheranul se află „în stare critică”, au amplificat îngrijorările pieţelor, în condiţiile în care Strâmtoarea Ormuz rămâne parţial blocată, iar perspectivele unui acord de pace sunt tot mai incerte, relatează Reuters.

Cotaţia petrolului Brent a avansat cu 3,17 dolari, respectiv 3,13%, ajungând la 104,46 dolari pe baril, după ce în timpul tranzacţiilor a atins un vârf de 105,99 dolari. Şi petrolul american WTI s-a apreciat cu 2,90 dolari, sau 3,04%, până la 98,32 dolari pe baril, depăşind temporar pragul psihologic de 100 de dolari.

Creşterile vin după o săptămână în care ambele tipuri de petrol pierduseră aproximativ 6%, investitorii mizând atunci pe o posibilă detensionare a conflictului şi pe reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

Situaţia s-a schimbat însă rapid după ce Trump a criticat dur răspunsul Iranului la propunerea americană de pace, calificându-l drept „stupid” şi „total inacceptabil”. Teheranul ceruse încetarea ostilităţilor pe toate fronturile, inclusiv în Liban, unde Hezbollah, susţinut de Iran, este implicat în confruntări cu Israelul.

De asemenea, Iranul a solicitat despăgubiri pentru pagubele provocate de război, recunoaşterea controlului său asupra Strâmtorii Ormuz, ridicarea blocadei navale americane, eliminarea sancţiunilor economice şi reluarea exporturilor de petrol.

Potrivit analistului energetic Florence Schmit, de la Rabobank, pieţele au trecut din nou, într-un timp foarte scurt, de la optimism privind calmarea tensiunilor la temeri legate de o nouă escaladare.

În acest context, atenţia se îndreaptă şi către vizita pe care Donald Trump urmează să o efectueze miercuri la Beijing, unde va avea discuţii cu liderul chinez Xi Jinping. Conflictul din Orientul Mijlociu este aşteptat să fie unul dintre subiectele centrale ale summitului.

Între timp, directorul general al Saudi Aramco, Amin Nasser, a avertizat că piaţa globală a pierdut circa un miliard de barili de petrol în ultimele două luni şi că revenirea la normal va necesita timp, chiar dacă fluxurile comerciale vor fi reluate.

Surse din industrie au declarat pentru Reuters că exporturile de petrol saudit către China vor continua să scadă în iunie, pe fondul preţurilor ridicate şi al reducerii livrărilor.

Un sondaj Reuters arată că producţia OPEC a coborât în aprilie la cel mai scăzut nivel din ultimele peste 20 de ani, după ce conflictul a afectat sever exporturile prin Strâmtoarea Ormuz. Producţia cartelului s-a redus cu aproximativ 830.000 de barili pe zi, până la 20,04 milioane de barili zilnic.

Totodată, datele companiei Kpler indică faptul că trei petroliere au traversat recent Strâmtoarea Ormuz cu sistemele de localizare oprite, unul dintre vase transportând petrol irakian către Vietnam.

În paralel, Japonia a anunţat că va primi marţi primul transport de petrol din Azerbaidjan de la începutul războiului dintre Iran şi Israel.

Analiştii JPMorgan Chase estimează că preţul petrolului va rămâne peste pragul de 100 de dolari pe baril în cea mai mare parte a anului, urmând să se situeze, în medie, la aproximativ 97 de dolari pe baril în 2026, chiar şi în eventualitatea redeschiderii Strâmtorii Ormuz.