Serghei Lavrov a respins ideea ca Rusia să revină la Eurovision: A devenit ”satanism pe față”

Sursă: Moscow Times

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a lansat un nou atac la adresa concursului Eurovision Song Contest, susținând că Rusia nu ar mai avea ce căuta în competiție deoarece aceasta ar fi devenit „prea satanică”.

Declarația a fost făcută luni, în timpul unei conferințe de presă televizate, după întâlnirea lui Lavrov cu ministrul de Externe din Guineea Ecuatorială.

Lavrov: „Eurovisionul a ajuns la satanism pe față”

Șeful diplomației ruse a ironizat criteriile după care, în opinia sa, ar funcționa acum concursul european de muzică.

„Pur și simplu nu ne vom ridica la înălțimea criteriilor care definesc acum concurenții Eurovision, care, sincer, nu sunt altceva decât satanism pe față”, a declarat Lavrov, citat de Moscow Times .

Afirmațiile sale apar după ce directorul Eurovision, Martin Green, a declarat recent că Rusia ar putea „teoretic” să revină în competiție în viitor.

Rusia a fost exclusă după invazia Ucrainei

Rusia a fost eliminată din Eurovision Song Contest după invazia Ucrainei din 2022, decizie luată de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune.

De atunci, autoritățile ruse au criticat constant concursul, acuzând organizatorii că promovează valori incompatibile cu ceea ce Kremlinul numește „valorile tradiționale”.

În locul revenirii la Eurovision, Lavrov a promovat varianta relansării concursului Intervision Song Contest, competiție organizată în perioada sovietică.

Rusia vrea propriul concurs muzical

Potrivit lui Lavrov, noul Intervision ar urma să fie construit în jurul statelor din alianța BRICS, grup din care fac parte țări precum China, India, Brazilia și Rusia.

„Intervision s-a născut exact în contextul acestei unificări a artei tradiționale din țările care formează alianța BRICS”, a afirmat Lavrov.

Rusia a avut numeroși artiști la Eurovision

De-a lungul anilor, Rusia a trimis la Eurovision mai mulți artiști cunoscuți, printre care Alla Pugacheva, Philipp Kirkorov, Little Big și Manizha.

Singura victorie a Rusiei în concurs a venit în 2008, când Dima Bilan a câștigat cu piesa „Believe”.

Ediția aniversară cu numărul 70 a Eurovision Song Contest a fost câștigată anul acesta, la Viena, de artista