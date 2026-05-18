Grindeanu îl atacă frontal pe Bolojan: „Este în campanie prezidențială. De aceea există acest blocaj, îl interesează 2030”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că liderul PNL, Ilie Bolojan, este în campanie pentru alegerile prezidențiale din 2030 și, de aceea, în acest moment, există un blocaj.

'În acest moment lucrurile sunt blocate din cauza unui singur om - Ilie Bolojan. (...) Explicația e mai simplă, e de ordin politic. Domnul Ilie Bolojan este adeptul următoarei filosofii politice - trebuie să existe două blocuri mari în România, unul de tip progresist, de aceea duce PNL spre USR, și altul de tip suveranist, iar PSD și toate partidele de la centru, centru stânga, centru dreapta trebuie să aibă rolul diminuat, astfel încât în contrapondere tot timpul eligibil să fie acest pol progresist. Este un calcul politic. Noi am intrat în această coaliție de bună credință și am venit încercând, pe de o parte, să corectăm unele greșeli pe care le-am făcut în guvernările trecute alături de PNL, pentru că, în paranteză fie spus, în ultimii șase ani de zile PNL a fost non-stop la guvernare, cinci ani având prim-ministru, un an a avut PSD', a afirmat Grindeanu în cadrul unui interviu tv.

El a susținut că s-ar fi dorit ca social-democrații să stea 'cuminți' într-un colț. 'Din prima secundă, noi am fost priviți în două moduri. Pe de o parte, sac de box pentru a vorbi despre moștenirea grea și toate lucrurile pe care le știți de anul trecut, dar, pe de altă parte, rezervor de voturi atunci când aveai nevoie în Parlament să-ți asumi diverse lucruri. Undeva să stăm în colț cuminți, să arătăm batistuța, cu unghiile tăiate, cam asta trebuia să se întâmple' a menționat liderul PSD.



Potrivit acestuia, prin depunerea moțiunii de cenzură și prin tot ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, PSD a arătat 'planul politic' pe care l-ar fi avut Ilie Bolojan.



'Faptul că noi am făcut această mișcare, de fapt, a fost ca un catalizator și a adus mai rapid în discuție aceste mișcări politice. Domnul Ilie Bolojan se află în campanie prezidențială. Domnia sa asta face, asta vizează. Eu cred că, de aceea, în acest moment, există acest blocaj. Pe domnia sa îl interesează 2030. De fapt, l-a interesat și anul trecut să candideze la alegerile prezidențiale și asta nu v-o spun eu. Pot să vă spună și liderii fostei coaliții, în care a tot încercat până în ultimul moment să fie candidat la alegerile prezidențiale. Pot să-i enumăr, mai multe persoane, printre care mă aflu și eu, și să vă spun că, până în ultimul moment, a dorit să candideze. N-a putut să candideze neavând susținere. Ceea ce își dorește acum și dânsul, și echipa din spatele domniei sale, este candidatura la alegerile prezidențiale. E evident pentru toată lumea. Îl anunț că mai avem patru ani până la alegerile prezidențiale', a transmis Sorin Grindeanu.