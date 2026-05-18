Cel mai dependent stat UE de gazul Rusiei negociază un nou acord cu un „partener energetic de încredere”

Slovacia a anunțat că se află în negocieri pentru încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale cu Azerbaidjanul pe o perioadă de minimum 10 ani, prezentat de autoritățile de la Bratislava drept un pas concret spre diversificarea surselor de energie. Anunțul vine în ciuda faptului că țara a continuat să importe masiv gaze rusești și s-a opus mai multor pachete de sancțiuni europene împotriva Moscovei.

Declarațiile au fost făcute de viceprim-ministrul slovac Tomas Taraba în marja celei de-a 13-a sesiuni a Forumului Urban Mondial (WUF13) de la Baku. Oficialul a subliniat că principala provocare nu este voința politică, ci logistica transportului resurselor spre Europa Centrală.

„Singura întrebare este cum să livrăm resurse energetice către Europa Centrală. Nu este vorba despre întrebarea dacă dorim să primim resursele dumneavoastră energetice, ci despre cum să le livrăm”, a declarat Taraba, citat de Report.az. Oficialii slovaci evaluează în prezent ce conducte pot fi utilizate și în ce volume.

Context energetic și diplomatic

Slovacia rămâne unul dintre cele mai dependente state membre UE de energia rusească, Moscova acoperind aproximativ 85% din importurile sale de gaze naturale. Deși Bratislava a recurs la interconectori alternativi, țara continuă să importe gaze rusești prin conducta TurkStream și rutele de tranzit maghiare, potrivit unei analize Visegrad Insight.

Situația a fost agravată pe 27 ianuarie 2026, când un atac cu dronă rusească a deteriorat infrastructura din apropierea centrului petrolier Brody din vestul Ucrainei, întrerupând complet fluxul de țiței rusesc prin conducta Drujba către rafinăriile din Slovacia și Ungaria timp de mai multe luni. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat în aprilie că secțiunile avariate au fost suficient reparate pentru reluarea operațiunilor.

Pe fondul acestor perturbări, ministrul slovac de externe Juraj Blanar amenințase anterior că Bratislava va bloca cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, cu excepția cazului în care primește garanții verificabile privind reluarea activității conductei Drujba. Taraba a evidențiat rolul Azerbaidjanului în menținerea aprovizionării în timpul întreruperilor recente, prezentând Baku drept un partener energetic de încredere.