Accident pe Autostrada A1 București–Pitești. Trei TIR-uri implicate, un șofer rănit. Trafic restricționat - VIDEO

Trei TIR-uri au fost implicate luni seară într-un accident produs pe Autostrada A1 București–Pitești, la kilometrul 102, în zona localității Cătanele, județul Argeș. În urma impactului, un șofer a fost rănit

Traficul a fost serios afectat luni seară pe Autostrada A1 București–Pitești, în urma unui accident rutier în care au fost implicate trei autotrenuri. Incidentul s-a produs la kilometrul 102, în zona localității Cătanele, județul Argeș, pe sensul de mers către Pitești.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, dar și polițiști rutieri, pentru gestionarea situației și asigurarea zonei.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în urma coliziunii, unul dintre șoferi a fost rănit și a primit îngrijiri medicale la fața locului.

Ulterior, acesta a refuzat transportul la spital, potrivit informațiilor transmise de ISU Argeș.

În urma accidentului, circulația rutieră a fost restricționată pe benzile 1 și 2 ale sensului București–Pitești, traficul desfășurându-se temporar doar pe banda de urgență, ceea ce a dus la formarea de coloane și creșterea valorilor de trafic.

Pompierii au intervenit și pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor la locul accidentului, în timp ce polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor producerii evenimentului rutier.