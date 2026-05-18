Atac armat într-un restaurant din Turcia. Patru morți și mai mulți răniți, atacatorul nu a fost prins

Sursă: AFP

Un atac armat soldat cu victime a avut loc luni într-un restaurant din sudul Turciei, în apropiere de orașul Mersin.

Un bărbat înarmat a deschis focul asupra persoanelor aflate în local, provocând un bilanț de patru morți și opt răniți, potrivit AFP .

Autoritățile au declanșat o amplă operațiune de căutare, însă suspectul se află în continuare în libertate.

Potrivit informațiilor citate de presa locală, atacatorul a intrat în restaurant și a început să tragă asupra celor din interior, ucigând proprietarul localului și un angajat. Ulterior, mai mulți clienți au fost răniți în timpul atacului.

În timp ce încerca să fugă, bărbatul ar fi deschis din nou focul, ucigând încă două persoane, înainte de a părăsi zona.

Incidentul a declanșat panică în regiune, iar forțele de ordine au securizat perimetrul și au extins căutările pentru identificarea și capturarea atacatorului. Ancheta este în desfășurare.