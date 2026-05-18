Doi români, judecați la Londra după ce au înjunghiat un jurnalist iranian. Procurorii vorbesc despre o acțiune „planificată”

Doi cetățeni români sunt acuzați că au atacat un jurnalist de origine iraniană, angajat al postului Iran International, într-un proces deschis luni la Londra.

Victima, Pouria Zaratifoukolaei, cunoscut ca Pouria Zeraati, cetățean britanic de origine iraniană, a fost înjunghiat de trei ori în picior în martie 2024, în apropierea locuinței sale din Wimbledon, în sud-vestul capitalei britanice.

Procurorul Philip Atkinson a declarat în fața instanței că atacul a fost „o violență deliberată și planificată”, organizată cu scopul de a provoca răni grave jurnalistului. Potrivit acuzării, agresiunea ar fi fost precedată de activități de supraveghere atentă și ar fi fost comandată de „o terță parte care acționa în numele statului iranian”. Teheranul a respins orice implicare, conform Reuters .

Cei doi inculpați neagă acuzațiile de vătămare corporală cu intenție

Cei doi inculpați, Nandito Badea, în vârstă de 21 de ani, și George Stana, de 25 de ani, neagă acuzațiile de vătămare corporală cu intenție. Un al treilea suspect, David Andrei, arestat în România, nu este judecat în actualul dosar.

Procurorii susțin că Zeraati era o țintă clară pentru persoane care acționau ca intermediari ai Iranului. În instanță s-a arătat că, în noiembrie 2022, la Teheran au fost afișate postere cu imagini ale unor jurnaliști, inclusiv ale lui Zeraati, însoțite de mesajul „Căutați: morți sau vii”.

Anchetatorii: jurnalistul, monitorizat în detaliu înaintea atacului

Anchetatorii afirmă că jurnalistul a fost monitorizat în detaliu înaintea atacului. Cu un an înainte de incident, George Stana ar fi fost arestat în grădina locuinței acestuia, împreună cu un alt bărbat, având asupra sa mănuși din latex, foarfece și o mască.

Potrivit acuzării, autoritățile iraniene ar fi recurs în ultimii ani tot mai des la grupări infracționale pentru a intimida sau ataca opozanți și critici ai regimului din afara țării.