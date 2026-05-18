Adio facturi „umflate” la abonamentele de telefonie și internet. Senatul a votat schimbarea regulii pentru furnizori

Facturile la telefonie și internet ar putea fi calculate după o regulă nouă, dacă proiectul votat luni în Senat va deveni lege. Operatorii nu vor mai putea folosi propriile cursuri valutare pentru abonamentele exprimate în euro, ci vor fi obligați să emită facturile în lei, exclusiv la cursul oficial al Băncii Naționale a României.

Măsura îi vizează pe toți furnizorii de servicii de comunicații electronice care au contracte cu prețuri stabilite în euro sau în alte valute. Potrivit proiectului, factura va trebui calculată folosind cursul BNR din ziua lucrătoare precedentă emiterii documentului, fără adaosuri, marje sau alte comisioane suplimentare.

Legea a trecut de Senat cu 78 de voturi „pentru”, 32 „contra” și două abțineri. Senatul este însă doar primul for sesizat, iar proiectul urmează să ajungă și în Camera Deputaților, care va avea votul decisiv.

Operatorii nu vor mai putea folosi propriile cursuri de schimb

Inițiatorii proiectului spun că, în prezent, operatorii aplică reguli diferite atunci când transformă abonamentele din euro în lei, iar clienții ajung să plătească mai mult decât dacă s-ar folosi cursul oficial BNR.

Conform documentului adoptat în Senat, fiecare companie își stabilește în acest moment propriul mecanism de conversie valutară, folosind de regulă cursurile de vânzare practicate de băncile comerciale. Parlamentarii susțin că aceste diferențe generează costuri suplimentare pentru milioane de clienți.

În expunerea de motive sunt menționate exemple precum Vodafone România, Orange România sau Telekom, companii care folosesc cursuri stabilite de bănci comerciale precum ING, BRD sau Banca Transilvania.

Potrivit inițiatorilor, cursurile respective sunt constant mai mari decât cel publicat de BNR, iar diferența poate însemna un cost suplimentar de aproximativ 1-2% pentru utilizatori.

Cum ar urma să fie calculate facturile

Textul proiectului stabilește clar că facturile trebuie emise în lei, folosind cursul oficial comunicat de BNR la ora 13:00 pentru ziua lucrătoare precedentă.

„Furnizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului care încheie contracte al căror preț este exprimat în euro sau în altă monedă străină au obligația de a emite facturile în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru ziua lucrătoare precedentă datei emiterii facturii, publicat la ora 13:00, fără aplicarea de marje, adaosuri sau comisioane suplimentare”, prevede proiectul adoptat de Senat.

Măsura ar urma să se aplice abonamentelor pentru telefonie mobilă, internet și alte servicii de comunicații electronice destinate publicului.

Amenzi uriașe pentru firmele care nu respectă regula

Proiectul introduce și sancțiuni pentru companiile care nu vor respecta noua formulă de calcul.

ANCOM ar urma să poată aplica amenzi de până la 100.000 de lei pentru încălcări repetate. În cazul operatorilor mari, cu cifre de afaceri de peste 3 milioane de lei, sancțiunea poate ajunge la până la 10% din cifra de afaceri.

Inițiatorii spun că scopul legii este eliminarea diferențelor artificiale dintre operatori și protejarea consumatorilor de costuri suplimentare generate de cursurile comerciale folosite până acum.