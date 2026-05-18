Topul țărilor în care oamenii trăiesc cel mai mult pe credit. Pe ce loc apare România

Sursă: Visual Capitalist

Datoriile populației au explodat la nivel mondial și au ajuns la un prag fără precedent. La începutul lui 2026, gospodăriile din întreaga lume acumulaseră datorii totale de aproximativ 65,3 trilioane de dolari, iar mai bine de jumătate din această sumă este concentrată în doar două state.

Noile date publicate de Institute of International Finance și compilate de Visual Capitalist , arată că lumea a intrat într-o eră în care creditul susține tot mai mult economia, consumul și piața imobiliară, dar în același timp crește și vulnerabilitatea financiară a populației.

În multe state, creditele pentru locuințe, cardurile de credit, împrumuturile auto și datoriile pentru studii au devenit parte din viața de zi cu zi. Problema este că, odată cu dobânzile ridicate și încetinirea economiei globale, aceste datorii încep să devină o povară tot mai greu de suportat.

America domină categoric clasamentul mondial

Statele Unite conduc detașat clasamentul mondial al datoriilor populației.

Americanii au acumulat datorii totale estimate la 21,2 trilioane de dolari, adică aproape o treime din întreaga datorie a gospodăriilor de pe planetă.

Dimensiunea fenomenului este cu atât mai spectaculoasă cu cât SUA reprezintă doar aproximativ 4% din populația globului. Cu toate acestea, aproape unul din fiecare trei dolari datorați de populația lumii se află în economia americană.

Cea mai mare parte a acestor datorii provine din piața imobiliară. În SUA, locuințele au ajuns extrem de scumpe, iar milioane de familii sunt dependente de credite ipotecare pe termen lung.

Pe lângă acestea, americanii folosesc masiv cardurile de credit și împrumuturile de consum. În 2025, datoriile pe cardurile de credit au atins un nou record și s-au apropiat de 1,3 trilioane de dolari.

La toate acestea se adaugă creditele auto și împrumuturile pentru studii universitare, care au devenit o problemă uriașă pentru generațiile tinere.

Explozia incredibilă a Chinei

Dacă în Occident creditarea populației există de zeci de ani, în China fenomenul este relativ nou.

În 2006, datoriile gospodăriilor chineze erau estimate la doar 277 de miliarde de dolari. Astăzi au ajuns la 12,3 trilioane de dolari.

Practic, în două decenii, datoria populației chineze a crescut de aproape 40 de ori.

Ascensiunea spectaculoasă a fost alimentată în special de boomul imobiliar uriaș prin care a trecut China. Milioane de familii s-au împrumutat pentru apartamente și case într-o piață care părea că va crește la nesfârșit.

Ani la rând, construcțiile și dezvoltatorii imobiliari au fost unul dintre motoarele economiei chineze.

Doar că această expansiune a început să producă probleme serioase. În ultimii ani, piața imobiliară chineză a intrat într-o perioadă dificilă, iar numărul neplăților și al creditelor cu probleme s-a dublat.

În paralel, tensiunile geopolitice și încetinirea economiei globale au făcut situația și mai complicată.

Totuși, China are un avantaj important față de multe state occidentale: populația continuă să economisească foarte mult. Potrivit datelor oficiale, gospodăriile urbane din China pun deoparte aproximativ 35% din veniturile disponibile.

Țările care au urcat neașteptat în top

Clasamentul mondial scoate la iveală și câteva situații surprinzătoare.

Canada a ajuns aproape la același nivel al datoriilor populației ca Germania, deși are mai puțin de jumătate din populația Germaniei.

Și Australia se află printre cele mai îndatorate economii la nivelul gospodăriilor.

În top se mai află Regatul Unit, Japonia, Franța și Coreea de Sud.

Experții spun că multe dintre aceste state au fost împinse către niveluri uriașe de îndatorare din cauza exploziei prețurilor la locuințe și a creditării agresive din ultimii ani.

Unde apare România în acest clasament

România se află mult mai jos în clasamentul global.

Datele pentru primul trimestru din 2026 arată că populația României avea datorii totale estimate la aproximativ 52 de miliarde de dolari, ceea ce înseamnă circa 0,1% din totalul mondial.

Țara noastră ocupă locul 47 în lume.

Comparativ cu economiile occidentale, nivelul de îndatorare rămâne redus, însă și în România creditele populației au crescut constant în ultimii ani, în special pe segmentul împrumuturilor ipotecare și al creditelor de consum.

Economiștii avertizează că nivelul ridicat al datoriilor poate ajuta economia pe termen scurt, prin consum și investiții, dar poate deveni extrem de periculos atunci când dobânzile cresc sau apar perioade de criză.

În multe țări, datoria populației a devenit deja unul dintre cele mai urmărite semnale privind stabilitatea economică și riscurile financiare viitoare.