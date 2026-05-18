Vânătoare de șobolani în Țara de Foc. Biologii caută rozătoarele care ar fi răspândit hantavirusul de pe nava MV Hondius

O misiune științifică a început luni în Țara de Foc, provincie insulară argentiniană, în căutarea rozătoarelor considerate vectori ai hantavirusului, relatează AFP, citată de Agerpres. Demersul vine după ce focarul de hantavirus izbucnit la bordul navei MV Hondius, soldат cu trei decese, a declanșat o alarmă globală.

Capcane în păduri și lângă gropi de gunoi

Biologi veniți de la Buenos Aires vor plasa, timp de mai multe zile, capcane în diverse puncte de pe insulă, urmând să analizeze dacă rozătoarele capturate sunt purtătoare ale tulpinii Andes a virusului, singura tulpină transmisibilă de la om la om.

Cercetătorii de la institutul Malbran, referință argentiniană în domeniul bolilor infecțioase, vor depune capcanele seara și le vor recupera dimineața, pentru a prinde rozătoare vii.

Printre zonele vizate se numără Parcul Național al Țării de Foc, cu cele 70.000 de hectare ale sale situate la 15 kilometri de Ushuaia, dar și o zonă împădurită din apropierea unei gropi de gunoi.

Șobolanul cu coadă lungă, principalul suspect

Dezbaterea științifică locală se concentrează pe identificarea rozătorului vector. Cele mai invocate variante sunt șobolanul cu coadă lungă (Oligoryzomys longicaudatus) sau o subspecie a acestuia, șobolanul lui Magellan (Oligoryzomys magellanicus).

„Pentru unii, ar fi aceeași specie, pentru alții ar fi o subspecie, dar important este să se analizeze dacă una dintre ele este infectată cu hantavirus”, a explicat Juan Petrina, coordonatorul provincial pentru probleme epidemiologice.

Rozătorul, cunoscut în spaniolă drept „colilargo", are 6-8 centimetri lungime, cu o coadă de până la 15 centimetri, trăiește în ecosisteme împădurite și are comportament nocturn.

Provincia neagă că ar fi sursa infecției

Autoritățile din Țara de Foc contestă vehement scenariul contaminării locale. Provincia nu a înregistrat niciun caz de hantavirus de când notificarea acestora a devenit obligatorie prin lege, acum 30 de ani, spre deosebire de alte provincii argentiniene situate mai la nord, precum Rio Negro și Chubut.

Focarul a izbucnit pe nava MV Hondius după plecarea acesteia din portul Ushuaia, pe 1 aprilie, iar „pacientul zero", un turist olandez, petrecuse 48 de ore în oraș înainte de a se îmbarca.