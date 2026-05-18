O țară europeană a ridicat un sat de carantină din cauza focarului de hantavirus

Sursă: bild.de

Ceea ce trebuia să fie o experiență exclusivistă printre ghețurile Arcticii s-a transformat într-un coșmar medical care a pus în alertă autoritățile sanitare din mai multe state europene. Nava de expediție MV „Hondius”, cunoscută în rândul turiștilor pasionați de aventuri polare, a ajuns luni în portul Rotterdam după zile întregi marcate de panică, victime și operațiuni de urgență.

La bordul vasului a fost confirmat un focar de hantavirus, o infecție rară care a provocat deja mai multe decese și a lăsat în urmă pasageri aflați în stare gravă. Sosirea navei în Olanda a declanșat măsuri excepționale, iar în apropierea portului a fost amenajat un adevărat „sat de carantină” destinat membrilor echipajului rămași pe vas.

Nava care a adus cu ea un focar mortal

Croaziera arctică s-a încheiat dramatic după ce la bordul navei au fost confirmate nouă cazuri de infectare cu hantavirus. Alte două persoane sunt considerate cazuri suspecte și se află în monitorizare.

Bilanțul este deja unul tragic. Trei pasageri și-au pierdut viața, iar o femeie continuă să se afle în stare critică.

După evacuarea pasagerilor în Tenerife, o parte redusă a echipajului a rămas la bord pentru a aduce nava până în Rotterdam. În momentul acostării, autoritățile olandeze au pus imediat în aplicare măsuri speciale de izolare.

Cei 25 de membri ai echipajului rămași pe navă, alături de doi medici, vor intra în carantină imediat după sosirea în port.

Potrivit operatorului Oceanwide Expeditions, niciun membru al echipajului nu prezintă simptome în acest moment. Tot în portul olandez urmează să fie coborât și trupul neînsuflețit al unei femei germane în vârstă de 78 de ani care a murit în timpul croazierei.

Rotterdam a ridicat un adevărat „sat de carantină”

Dimensiunea intervenției sanitare a atras atenția inclusiv în presa internațională. În zona portului a fost organizată o infrastructură specială de carantină pentru persoanele care au rămas la bordul navei.

Autoritățile încearcă astfel să împiedice orice risc suplimentar de răspândire a virusului, în timp ce specialiștii încearcă să stabilească exact modul în care a izbucnit focarul.

Măsurile luate în Rotterdam amintesc de scenele tensionate din perioada marilor crize sanitare, iar întreaga operațiune este supravegheată atent de autoritățile de sănătate publică.

Urmează o operațiune uriașă de dezinfecție

După acostarea navei, urmează una dintre cele mai dificile etape: dezinfectarea completă a vasului.

Compania Oceanwide Expeditions a transmis că lucrează împreună cu autoritățile sanitare pentru stabilirea procedurilor finale de intervenție. Deși toate detaliile nu au fost făcute publice, experții estimează că operațiunea va include curățarea și tratarea tuturor celor 80 de cabine, a spațiilor comune și a suprafețelor atinse frecvent de pasageri și echipaj.

În plus, autoritățile iau în calcul și utilizarea luminii ultraviolete pentru eliminarea eventualelor urme ale virusului.

Virusologul Erik Hill a explicat că „dezinfectanții obișnuiți și lumina UV sunt suficiente pentru a distruge virusul”.

Specialistul a subliniat că elementul esențial rămâne curățarea extrem de atentă a întregii nave.

Institutul olandez pentru sănătate publică a confirmat, la rândul său, că vasul va trece printr-un proces complet de curățare și dezinfecție înainte de a putea primi din nou pasageri.

Compania vrea deja să trimită nava într-o nouă croazieră

În ciuda focarului și a numărului de victime, operatorul croazierei pregătește deja următoarea cursă.

Pe site-ul companiei, nava „Hondius” figurează în continuare cu o nouă expediție programată pentru 29 mai, cu plecare din Keflavik, Islanda, potrivit BILD .

Totuși, situația rămâne incertă, deoarece nu este clar dacă autoritățile vor permite reluarea activității într-un timp atât de scurt.

Reprezentanții companiei au anunțat că așteaptă „până la sfârșitul acestei săptămâni la clarificări privind posibilitatea reluării curselor și programul exact”.

O femeie din Franța luptă pentru viață

Cel mai grav caz rămas în viață este cel al unei pasagere din Franța, internată într-un spital din Paris.

Starea femeii s-a agravat rapid, iar medicii au fost nevoiți să recurgă la măsuri extreme pentru a o menține în viață. Pacienta este tratată cu ajutorul unui plămân artificial, după ce sistemul respirator a fost grav afectat.

Medicul Xavier Lescure a descris procedura drept „ultima etapă a tratamentului de susținere”.

Femeia se află în continuare sub supraveghere permanentă, iar echipele medicale încearcă să stabilizeze evoluția bolii.

Focarul izbucnit la bordul navei „Hondius” a readus în atenție temerile legate de răspândirea rapidă a bolilor în spații închise și dificultatea gestionării unor situații medicale grave în timpul croazierelor aflate la mii de kilometri de țărm.