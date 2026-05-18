Anca Alexandrescu, analiză dură a sondajele lansate pe piață: „Este o manevră. Bolojan a devenit un fel de Ciucă”

Realizatoarea Culisele Statului Paralel, Anca Alexandrescu, a lansat luni o critică extrem de dură la adresa sondajelor apărute în spațiul public. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, jurnalista a mărturisit că nu crede în cifrele prezentate, iar intenția celor care au prezentat aceste sondaje ar fi de a crea falsa idee că, după ruperea coaliției și demiterea prin moțiune, scorul politic al lui Bolojan ar fi crescut.

„Nu cred în sondaje de foarte multă vreme”

Alexandrescu a reamintit că, în opinia ei, institutele de sondare au furnizat în ultimii ani date complet eronate:

„În 2024 INSCOP îl dădeau pe Mircea Geoană câștigător în toate variantele, apoi în luna mai 2025 îl dădeau pe Victor Ponta în turul 2, apoi la alegerile de la București îl dădeau pe domnul Băluță câștigător și pe mine cu un scor foarte mic. Ați văzut ce s-a întâmplat.”

Jurnalista afirmă că explicația ar fi legată de influențe din zona „sistemului”:

„Pentru că domnul Ștefureac, proprietarul INSCOP, este un sociolog de serviciu al sistemului de tristă amintire Kovesi – Coldea. Domnul Ștefureac este finul domnului George Maior, care face sondaje la comandă și le dă pe piață atunci când trebuie. Așa este folosit domnul Remus Ștefureac.”

Contradicții greu de înțeles în sondaje

Mai mult, jurnalista a oferit și câteva exemple de date care, în opinia sa, sunt în evidentă neconcordanță atât cu alte sondaje, cât și cu percepția generală din societate.

„Este o contradicție sociologică în sondajul pe care l-a făcut public astăzi domnul Ștefurac. În timp ce 80% din populația României spune că România merge într-o direcție greșită, nu poți să spui că partidul pe care îl conduce Ilie Bolojan crește vertiginos. Este o contradicție sociologică.”

Anca Alexandrescu a comentat și cifrele privind PSD și AUR.

„Sondajul Bursei și alte sondaje dau PSD-ul în ordine pe locul 2, undeva la 24%. Dar acum înțeleg că scade după ce a fost dat guvernul Bolojan jos. Adică să înțeleg că votanții PSD-ului sunt supărați pe PSD că au dat jos guvernul Bolojan? Evident că este o manevră, așa cum este o manevră și în privința procentelor celor de la AUR. Pentru că săptămâna trecută se spunea că AUR a scăzut la 31 și un pic la sută, astăzi a crescut la aproape 41%. Evident că nu putem să punem preț pe aceste sondaje și nu le putem lua în seamă.”

„Bolojan este un fel de Ciucă 2. Lupta se dă pentru controlul PNL-ului”

În opinia Ancăi Alexandrescu, sondajele ar avea un scop politic clar: menținerea lui Ilie Bolojan în fruntea PNL, în ciuda tensiunilor interne.

„Rolul este de a manipula, pentru că Ilie Bolojan este într-o campanie dezlănțuită pentru fotoliul prezidențial, sperând că se va ajunge la alegeri anticipate și îl vor suspenda pe Nicușor Dan și va candida la alegerile prezidențiale, probabil în tandem cu Laura Codruța Kövesi, care și astăzi a ieșit cu acel interviu la G4Media, prietenii sistemului.”

Jurnalista afirmă că promovarea lui Bolojan ar urma același model folosit în trecut pentru Nicolae Ciucă:

„Și ne uităm la Ilie Bolojan ce propagandă face chiar din curtea de la Palatul Cotroceni, ceva absolut grețos. Bolojan a devenit un fel de Ciucă. Deci nu avem afișele cu care a umplut toată țara Nicolae Ciucă, avem internetul și rețelele sociale pline, pe același model cu campania care i s-a făcut lui Ciucă. Avem același tip de abordare, bani băgați în emisiuni TV și în promovare la influencerii care l-au susținut și pe Ciucă, și pe Nicușor Dan, și pe Iohannis, și pe toți.”

Potrivit acesteia, miza reală este controlul intern al partidului: