Secretarul General al PNL:”Un premier tehnocrat nu poate face schimbări reale cât timp PSD controlează guvernarea”

Sursă: Realitatea.Net

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a declarat luni, după negocierile de la Palatul Cotroceni, că dacă PSD va fi la guvernare, liberalii se vor afla în opoziție. Oficialul a subliniat că ”PNL nu va susține niciun guvern din care va face parte PSD, chiar și în cazul în care guvernul va fi condus de un premier tehnocrat”.

”PSD a declanșat criza politică tocmai pentru a bloca reformele inițiate de Ilie Bolojan. Un premier tehnocrat nu poate face schimbări reale cât timp PSD controlează guvernarea. PSD nu acceptă tăierea privilegiilor pentru clientela de partid. Oricine încearcă să facă reforme va fi sabotat”, a scris Dan Motreanu pe Facebook.

Liberalul a subliniat că ”liderii PSD doresc perpetuarea modelului de conducere practicat până acum, bazat pe promisiuni care depășesc posibilitățile reale ale României”.

”Guvernele anterioare au cheltuit mai mult decât își permitea România, în loc să acţioneze pentru a menţine deficitul bugetar în limite normale.

O altă greșeală făcută de partide a fost promovarea clientelei politice în funcții de conducere, guvernând pentru funcții și nu pentru cetățeni, un stil de conducere pe care PNL îl respinge”, a mai spus oficialul.

Potrivit lui, ”datoria PNL este față de cetățenii care ne-au cerut modernizarea României, asigurarea unor șanse egale pentru toți românii și o viață mai bună”.

”PNL susține continuarea reformelor, eliminarea risipei și a privilegiilor, accelerarea absorbției fondurilor europene”, a conchis secretarul General al PNL.