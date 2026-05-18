Cei doi militari răniți în explozia de la poligonul din Botoșani vor fi transferați la un spital militar din Belgia

Cei doi militari răniți luni în explozia produsă la poligonul de distrugere a muniției din Botoșani urmează să fie transferați la Spitalul Militar „Regina Astrid" din Bruxelles, Belgia, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Militarii sunt internați în prezent la Spitalul Județean de Urgență Botoșani, unde starea lor este stabilă hemodinamic. Transferul se va realiza cu o aeronavă a Forțelor Aeriene Române.

Potrivit MApN, caporalul clasa I Daniliuc Dan Florin, în vârstă de 36 de ani, angajat în minister din 2009, prezintă arsuri pe suprafața corpului și este intubat și ventilat mecanic. Același tablou clinic îl prezintă și fruntașul Anton Andrei, în vârstă de 31 de ani, încadrat în MApN din 2023.

„Conducerea Ministerului Apărării Naționale este în permanentă legătură cu echipa medicală și urmărește îndeaproape starea de sănătate a celor doi militari”, a transmis ministerul.

Cum s-a produs explozia

Incidentul a avut loc luni, în jurul orei 13.30, la un poligon de distrugere a muniției aparținând Depozitului 33 Materiale Tehnice din compunerea Forțelor Terestre. Explozia, urmată de un incendiu, s-a produs în timpul unor activități de casare a cartușelor de semnalizare de 26 mm.

La fața locului au intervenit pompieri, echipaje SMURD și o ambulanță SAJ. Militarii au primit primele îngrijiri la locul incidentului, după care au fost transportați de urgență la spitalul județean. Comandantul unității a dispus cercetarea circumstanțelor în care s-a produs explozia.