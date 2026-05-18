Peter Magyar continuă dezvăluirile din „curtea” lui Orban. Ce a găsit în subsolul unui fost minister

Un nou scandal politic zguduie scena publică din Ungaria după ce autoritățile de la Budapesta au anunțat descoperirea unor saci plini cu documente distruse într-o clădire care a aparținut fostului Minister al Construcțiilor și Transporturilor, instituție aflată anterior sub controlul guvernului lui Viktor Orbán.

Noul premier ungar, Péter Magyar, susține că în subsolul clădirii au fost găsite nu doar hârtii mărunțite, ci și materiale electorale asociate partidului Fidesz și fostului ministru János Lázár. Guvernul de la Budapesta a anunțat deja că pregătește o plângere penală și cere deschiderea unei anchete oficiale.

Descoperirea făcută în timpul unor lucrări de curățenie

Potrivit informațiilor prezentate de executivul condus de Péter Magyar, descoperirea a fost făcută de angajații implicați în operațiuni de curățare și reorganizare a clădirii.

În subsol ar fi fost găsiți între 15 și 20 de saci care conțineau documente distruse, alături de mai multe cutii cu materiale de campanie electorală.

Printre obiectele descoperite s-ar afla pliante și bannere inscripționate cu sloganuri precum „Fidesz, alegerea sigură”, dar și materiale asociate lui János Lázár, unul dintre oamenii apropiați fostei administrații.

Imaginile cu sacii și documentele mărunțite au fost publicate de Péter Magyar pe rețelele sociale și au declanșat imediat reacții puternice în spațiul public ungar.

Noul premier vorbește despre suspiciuni grave

Péter Magyar a declarat că situația descoperită în fostul minister ridică numeroase semne de întrebare privind modul în care ar fi fost folosite resursele statului în perioada guvernării conduse de Viktor Orbán.

Șeful noului executiv susține că există suspiciuni care ar putea viza inclusiv finanțarea politică ilegală și utilizarea infrastructurii sau fondurilor publice în scopuri de partid.

Potrivit acestuia, documentele și materialele descoperite ar fi trebuit să intre în atenția instituțiilor de control.

El a afirmat că aceste aspecte ar fi trebuit verificate de „Curtea de Conturi, iar poliția urmează să deschidă o anchetă pentru clarificarea situației”.

Guvernul ungar a anunțat că va depune oficial o plângere penală și că vor fi oferite informații suplimentare pe măsură ce ancheta avansează.

Primele zile ale noului guvern vin cu acuzații dure la adresa fostei administrații

Scandalul izbucnește la scurt timp după instalarea noului executiv condus de Péter Magyar, liderul partidului Péter Magyar promițând încă din campania electorală că va investiga presupuse cazuri de corupție și abuz de putere din perioada administrației Orbán.

Noul premier a criticat în repetate rânduri situația economică lăsată în urmă de fostul guvern, acuzând creșterea datoriei publice și problemele economice severe din ultimii ani.

Acesta a susținut că datoria publică a Ungariei a ajuns aproape de 75% din PIB, în timp ce inflația ar fi atins 26% în anul 2023.

Péter Magyar afirmă că resursele statului ar fi fost direcționate către grupuri de interese și către contracte avantajoase pentru persoane apropiate politic de fosta putere.

Partidul Tisza a obținut majoritatea în Parlament

Schimbarea de putere de la Budapesta vine după victoria clară obținută de partidul Tisza la recentele alegeri parlamentare.

Formațiunea condusă de Péter Magyar a câștigat 141 dintre cele 199 de mandate din Parlamentul ungar, rezultat care i-a permis să formeze noul guvern și să preia controlul executivului.

Descoperirile făcute în fostul minister riscă acum să amplifice tensiunile politice din Ungaria și să deschidă o nouă confruntare între actuala conducere și oamenii apropiați fostului premier Viktor Orbán.