După victoria la Eurovision, „Bangaranga” apare într-o cerere de înregistrare ca marcă pentru jocuri de noroc

O cerere de înregistrare a mărcii BANGARANGA a fost depusă pe 17 mai la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO). Documentele arată că marca este solicitată pentru produse și servicii din zona jocurilor de noroc, un detaliu care a stârnit interesul comunității juridice și al industriei de divertisment.

O cerere de înregistrare a mărcii BANGARANGA a fost depusă pe 17 mai 2026 la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO). Deocamdată nu există date publice despre solicitant, însă procedura indică originea bulgară: limba bulgară este setată ca limbă principală, iar reprezentantul este avocatul Ralitsa Zayakova‑Krushkova, specialist cu peste 25 de ani de experiență în domeniul proprietății intelectuale, scrie Aktualno.

Documentele arată că marca este solicitată pentru produse și servicii din zona jocurilor de noroc , un detaliu care a stârnit interesul comunității juridice și al industriei de divertisment.

Într-o postare separată, o altă avocată a subliniat faptul că artista DARA ar trebui să își înregistreze cât mai rapid propriul nume ca marcă, pentru a preveni eventuale abuzuri generate de succesul internațional al piesei „Bangaranga”.

Melodia cu care DARA a câștigat Eurovision 2026 a propulsat-o în topurile globale, iar presa internațională continuă să îi dedice articole, interviuri și analize. Popularitatea în creștere și expunerea masivă fac ca protejarea brandului să devină o urgență pentru echipa artistei.