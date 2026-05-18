Petrișor Peiu dezvăluie ce a discutat delegația AUR cu Nicușor Dan la Cotroceni: „Nu au fost negocieri”

Sursă: Realitatea PLUS

Senatorul AUR Petrișor Peiu a oferit detalii la Realitatea PLUS despre consultările purtate la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan și a susținut că discuțiile nu au reprezentat negocieri politice propriu-zise, ci mai degrabă o dezbatere „de principii” despre direcția în care merge România.

Declarațiile vin după ce șeful statului a transmis în ultimele zile că își dorește o formulă de guvernare alături de partidele „pro-occidentale” și „pro-europene”, formulare interpretată de mulți drept o excludere implicită a Alianței pentru Unirea Românilor din eventualele discuții pentru formarea unei majorități.

Peiu a afirmat că delegația AUR a cerut încă de la început clarificări privind aceste etichete politice folosite de președinte.

„În primul rând nu au fost negocieri. Termenul folosit de Constituție este consultări. În fapt, a fost o discuție exploratorie, pentru că era prima. O discuție lămuritoare, discuție care a început cu solicitarea noastră de a clarifica pozițiile domnului președinte din ultima perioadă referitoare la ceea ce dânsul consideră partide pro-europene, respectiv partide pro-occidentale”, a declarat senatorul AUR.

„Mi se pare oarecum ridicol”

Potrivit lui Peiu, o bună parte a întâlnirii s-a concentrat exact pe această temă, iar reprezentanții AUR au încercat să înțeleagă ce înseamnă concret aceste delimitări politice.

„A fost o discuție destul de lungă pe acest subiect, pentru a înțelege și noi ceea ce spun dânșii atunci când exprimă aceste sintagme. Colegii mei au participat la această discuție mai mult decât mine. Eu m-am mărginit a spune că România este o țară europeană, o țară occidentală, așa este clasată și geografic și politic. Mi se pare oarecum ridicol ca în interiorul unei țări europene să credem că există partide pro sau anti-europene, sau în interiorul unei țări occidentale există partide pro sau anti-occidentale”, a spus acesta.

Senatorul AUR a explicat că discuția s-a mutat ulterior către situația economică a țării și posibilitatea construirii unei majorități parlamentare în jurul unor măsuri economice.

AUR: „Țara a fost prost guvernată”

Petrișor Peiu susține că reprezentanții partidului i-au transmis lui Nicușor Dan că ar putea susține o formulă de guvernare doar dacă există un acord asupra ideii că România traversează o criză generată de politicile ultimilor ani.

„Mai apoi, noi am spus domnului președinte Nicușor Dan că ne putem asuma o guvernare dacă vom cădea de acord cu alte partide asupra unui lucru esențial. Și anume faptul că țara a fost prost guvernată până acum, că a generat o criză economică destul de dură care este resimțită atât de antreprenorii români cât și de populația României”, a afirmat senatorul.

Acesta a adăugat că AUR consideră necesară schimbarea direcției economice și anularea unor politici aplicate în ultimii ani.

„Trebuie să reversăm, să inversăm sensul multor politici pe care guvernul le-a făcut până acum pentru a putea să determinăm o revenire a țării la o situație de creștere economică și să ieșim din criza în care suntem”, a spus Peiu.

Discuția de la Cotroceni, dusă „în zona de principii”

Potrivit senatorului AUR, delegația partidului i-a prezentat președintelui și principalele direcții din programul economic pe care formațiunea îl propune pentru perioada următoare.

„Dacă vom conveni asupra acestui lucru, că avem nevoie de măsuri care să repare ceea ce s-a făcut în timpul ultimelor guvernări, atunci noi i-am spus domnului președinte că putem să creăm o majoritate în jurul acestor idei”, a explicat acesta.

Peiu a insistat că întâlnirea nu a fost una despre funcții sau împărțirea puterii, ci despre viziuni diferite privind administrarea țării.

„I-am prezentat pe scurt pilonii esențiali ai viziunii noastre despre ieșirea țării din criză și despre refacerea competitivității economiei românești și refacerea nivelului de trai al românilor. Cam asta a fost discuția cu domnul președinte, de asta a durat atât de mult, pentru că noi am dus această discuție în zona de principii, nu am vrut să ne mărginim la o discuție despre oameni și partide, ci să discutăm despre principii de guvernare”, a mai declarat senatorul AUR.

Cei cinci piloni ai refacerii economice

„I-am prezentat domnului președinte Nicușor Dan cinci piloni importanți ai viziunii noastre despre refacerea economică, despre ieșirea din criza economică în care suntem. În sensul în care acești cinci piloni ar fi următorii: În primul rând, revenirea fiscalității la nivelurile de dinainte de iulie 2025. Adică cota standard de TVA la 19%, cota redusă de TVA la 9%. Impozitul pe dividende redus la 8%.

Am vorbit apoi despre al doilea pilon, care este oprirea, stoparea decarbonizării României pe o perioadă de 5 până la 10 ani, realizând astfel inversarea măsurilor care au condus la această inflație foarte mare, atât reducerea taxelor de consum a TVA-ului, cât și rezolvarea situației din energie, care este a doua cauză a creșterii exagerate de prețuri din România.

După care, am vorbit despre recâștigarea coeziunii naționale prin aplicarea legii pensiilor și prin indexarea pensiilor. Noi nu putem să excludem din societatea noastră 5 milioane de oameni pe motiv că un guvern sau altul nu vrea să aplice o lege. Suntem în situația aberantă în care legea pensiilor a fost aplicată doar 4 luni din 2024, după care s-a înghețat indexarea pensiilor, în vreme ce ratele de inflație pe 2025 și 2026 sunt extrem de ridicate. Vorbim despre o inflație cumulată de aproape 20%. Cum putem să spunem că lăsăm pensionarii cu aceleași venituri, dar creștem prețurile cu 20%?

După care i-am spus domnului președinte că trebuie să avem o reducere a cheltuielilor cu o medie de 1% din PIB pentru următorii 4 ani. O medie anuală de 1% din PIB pentru următorii 4 ani. Reducere de cheltuieli care să se facă sau care să aibă la bază o reformă rațională și logică a aparatului administrativ, care să cuprindă atât reforma administrației centrale cât și reforma administrației locale.

De asemenea, i-am spus domnului preşedinte că avem o necesitate foarte mare să recâştigăm o viziune strategică pentru ţară. Şi am exemplificat cu ceea ce constatăm astăzi, după 10 ani de când avem certitudinea exploatărilor de gaz din Marea Neagră, lipsa aceasta de viziune strategică ne pune în situaţia de a exporta ca pe o materie primă gazul care va fi extras începând cu anul următor din Marea Neagră”, a mai spus Petrișor Peiu.

Concluziile întâlnirii

„Discuția a fost sinceră, a fost deschisă, abruptă chiar. Consilierii domniei sale au participat la discuție foarte implicați. Domnul președinte nu a tras nicio concluzie la finalul discuției. Nu știm dacă și-a schimbat opinia, dacă va reveni la un comportament mai apropiat de sensul constituțional al funcției de președinte. Urmează să vedem din ce va face în viitor. Eu doar atrag atenția că este sau va fi extrem, extrem de dificil să se creeze majorități stabile în viitorul apropiat, ignorând un partid care este al doilea ca mărime și care s-a dovedit extrem de stabil până acum, de predictibil și de prezent în viața politică”, a conchis senatorul AUR.