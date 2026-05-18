Banca din România cu rating mai mare decât cel al țării, raritate în evaluările financiare. Fitch explică decizia

Fitch Ratings a majorat ratingul Băncii Transilvania de la „BBB minus” la „BBB”, cu perspectivă negativă, plasând astfel banca deasupra ratingului suveran al Românie, o situație relativ rară în evaluările financiare internaționale.

Agenția a acordat Băncii Transilvania un rating „BBB” pentru depozitele pe termen lung, cu o treaptă peste ratingul de viabilitate al băncii („bbb-”), ceea ce reflectă un nivel suplimentar de protecție pentru clienți. Ratingul pentru depozitele pe termen scurt a fost menținut la „F3”.

„De regulă, ratingul unei bănci nu depășește ratingul țării în care își desfășoară activitatea, pentru că riscurile macroeconomice și politice influențează întregul sistem financiar”, explică reprezentanții Băncii Transilvania, subliniind că o bancă este direct afectată de evoluția PIB-ului, a inflației, a dobânzilor și a stabilității fiscale.

De ce a depășit BT ratingul de țară

Decizia Fitch vine în contextul actualizării criteriilor de evaluare pentru unele bănci din Europa Centrală și de Est. Noile criterii scot în evidență reziliența Băncii Transilvania, susținută de rezultate financiare solide și de capacitatea de a absorbi șocuri economice.

Un factor-cheie l-a reprezentat și strategia de finanțare: începând din 2023, BT a atras aproape 4 miliarde de euro prin șapte emisiuni de obligațiuni eligibile MREL, consolidându-și statutul de emitent activ pe piețele de capital din România și din regiune.

„Fitch Ratings consideră că Banca Transilvania este mai rezilientă decât mediul în care operează, datorită performanțelor financiare puternice, capitalizării foarte bune și accesului la piețele internaționale”, se arată în comunicatul băncii. Agenția precizează totuși că ratingul BT rămâne influențat de ratingul suveran al României, a cărui perspectivă este în continuare negativă.

Banca Transilvania va publica rezultatele financiare pentru trimestrul I 2026 pe 22 mai.