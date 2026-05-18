Trump, în mijlocul unui delir SF. Președintele SUA a publicat imagini alături de un extraterestru încătușat și la cârma unei forțe intergalactice

Un nou val de reacții a explodat online după ce președintele american Donald Trump a distribuit pe platforma sa o serie de imagini care par desprinse mai degrabă dintr-un film science-fiction decât din comunicarea unui lider politic.

Fotografiile, realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, îl înfățișează în scene spectaculoase, unele considerate de susținători drept ironice și provocatoare, iar de critici drept excesive și bizare.

În imaginile postate online, Trump apare în ipostaze dramatice: comandant al unei armate spațiale, personaj aflat în centrul unor explozii uriașe sau protagonist al unor scene care au stârnit controverse imediat după publicare. Una dintre cele mai discutate fotografii îl arată în apropierea unui extraterestru dezbrăcat și legat, imagine care a generat rapid comentarii aprinse și interpretări dintre cele mai diverse.

Cum arată universul imaginar promovat de Trump: războaie din spațiu și explozii pe Pământ

Șirul de imagini distribuite de liderul american a început în noaptea de duminică spre luni, iar utilizatorii rețelelor sociale au observat rapid că multe dintre scene urmează aceeași estetică futuristă și militară.

În mai multe fotografii generate cu AI, Trump este reprezentat drept conducătorul unei structuri militare futuriste aflate în spațiu. Într-una dintre scenele care au atras atenția, acesta apare într-o stație orbitală, apăsând un buton roșu, în timp ce pe monitoare rulează imagini cu explozii de proporții pe Terra, sugerând atacuri produse de un sistem laser lansat din spațiu.

Alte imagini îl prezintă traversând rânduri de roboți militari, având în fundal planeta Pământ și mai multe nave spațiale, într-o atmosferă care amintește de filmele SF apocaliptice. Printre cele mai controversate cadre distribuite online se află și fotografia în care Trump apare lângă un extraterestru imobilizat și dezbrăcat, scenă care a provocat un val de reacții pe platformele sociale.

Acest imaginar agresiv și orientat spre confruntări cosmice ar avea legătură cu viziunea lui Trump privind dezvoltarea capacităților militare americane în spațiu, teritoriu pe care îl vede drept unul esențial pentru conflictele viitorului.

În mai multe dintre imagini apare inclusiv mesajul „United States Space Force”, ramura militară spațială creată în timpul primului său mandat la Casa Albă. United States Space Force este prezentată astfel ca simbol central al ideii unei dominații americane dincolo de atmosferă.

Iranul, ținta unor mesaje cu ton dur

Nu doar scenariile despre războaiele viitorului au fost incluse în seria de materiale distribuite online. Relația tensionată dintre Statele Unite și Iran este prezentă în mod repetat în videoclipuri și imagini generate cu inteligență artificială.

În unele secvențe, nave militare americane distrug drone iraniene, iar Trump apare în birou în momentul în care ordonă atacul. Într-o altă scenă, avioane americane bombardează ambarcațiuni aparținând flotei iraniene.

Liderul republican a însoțit una dintre postări de mesajul: „La revedere, bărci rapide”, formulare care a fost interpretată de numeroși comentatori drept un mesaj deliberat provocator în contextul tensiunilor geopolitice actuale.

Rivalii politici, caricaturizați în imagini generate cu inteligență artificială

Nici adversarii politici interni nu au lipsit din seria de postări. Fostul președinte Barack Obama și succesorul său democrat Joe Biden apar reprezentați în imagini AI într-o substanță descrisă drept „o mocirlă de gunoi”.

În același registru vizual, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, este înfățișat mai întâi într-o celulă capitonată, pentru ca ulterior să fie transformat într-o versiune asemănătoare unui zombie.

Reacția lui Newsom nu a întârziat să apară pe platforma X. Politicianul a ironizat direct imaginile și l-a atacat pe Trump într-o postare acidă: „Chiar și un Newsom-zombie pare mai sănătos decât actualul nostru președinte”, a scris acesta, adăugând hashtagul „Rugăciuni pentru bunicul”.

În doar câteva ore, seria de imagini publicate de Trump a circulat intens online și a generat discuții ample despre limitele utilizării inteligenței artificiale în comunicarea politică.

Susținătorii au privit postările ca pe o combinație de satiră, demonstrație de forță și marketing politic agresiv, în timp ce criticii au susținut că mesajele și imaginile împing discursul online într-o zonă din ce în ce mai stranie și conflictuală.

Distribuirea rapidă a acestor materiale a readus în atenție dezbaterea privind felul în care conținutul generat de AI începe să influențeze propaganda politică, confruntările electorale și percepția publică asupra liderilor politici.