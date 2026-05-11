AUR cere schimbarea sistemului de colectare a TVA. Petrișor Peiu: „Taxarea inversă ar reduce evaziunea fiscală!”

Sursă: Realitatea PLUS

AUR propune schimbarea radicală a sistemului de colectare a TVA. Petrișor Peiu susține că generalizarea taxării inverse ar putea reduce evaziunea fiscală, dar spune că există rezistență în interiorul Ministerului de Finanțe față de această măsură.

Mai mult, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR cere și un cod fiscal stabil pentru următorii cinci ani, pentru ca firmele să poată avea predictibilitate economică.

Petrișor Peiu: „Firmele au nevoie de predictibilitate!”

„Astăzi, neavând decât un guvern interimar și având prea puține proiecte de care să se discute în spațiul public, este mai mult spațiul, dacă vreți, să abordăm această chestiune importantă, care poate fi rezumată prin întrebarea taxare inversă vs. încasare fracționată.

Noi avem astăzi un sistem mixt, practic, în care avem anumite domenii în care funcționează taxarea inversă, adică încasarea TVA la consum, numai la consum, și, pe de altă parte, avem regula generală, cadrul general, care este încasarea fracționată a taxei pe valoare adăugată.

Ministerul de Finanțe are o poziție destul de netă la problematica aceasta a generalizării taxări inverse.

Nu este neapărat o poziție politică, este o poziție, am putea spune, tehnică, în sensul că vine de la Ministerul de Finanțe, dar nu neapărat de la politicienii din Ministerul de Finanțe.

Ar trebui să asigurăm noi toți, mă rog, politicienii din România, un cod fiscal stabil pe o perioadă cel puțin medie.

Eu zic că 5 ani este o perioadă decentă.”, a declarat Petrișor Peiu.