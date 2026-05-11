Dominic Fritz: „Nu am spus că AUR e finanțat de Rusia!”

Sursă: Realitatea PLUS

Dominic Fritz schimbă declarațiile despre AUR, după ce partidul lui George Simion l-a dat în judecată. Liderul USR spunea, în urmă cu doar câteva zile, că AUR ar fi finanțat parțial din Moscova.

Cum se contrazice în declarații liderul USR?

Acum, întrebat ce dovezi are după procesul intentat de AUR, Fritz susține că nu a spus niciodată că partidul ar fi finanțat de Rusia. AUR îi cere daune simbolice de 100 de lei și îl acuză că a lansat acuzații fără probe.

Reporter: Ce dovezi aveți dumneavoastră că cei de la AUR sunt finanțați de la Moscova?

Dominic Fritz: Da...

Reporter: Am înțeles că v-au dat o judecată și vă cer simbolic 100 de lei.

Dominic Fritz: Eu nu am spus că AUR este finanțat de Rusia.

Însă, cu ceva timp în urmă, liderul USR avea o altă părere.

Reporter: De ce ar pune România într-un grav pericol?

Dominic Fritz: Pentru că este un partid care este finanțat parțial din surse străine, mai ales dinspre Moscova.

Reporter: S-a probat lucrul acesta?

Dominic Fritz: Pentru că este un partid...

Reporter: Ar fi ilegal și ar fi în afara legii.

Dominic Fritz: Vreți un răspuns sau nu?