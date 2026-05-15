Alertă în Finlanda după apariţia unor drone suspecte. Traficul pe aeroportul din Helsinki, suspendat temporar

15 mai 2026, 07:48
drona

Autorităţile din Finlanda au emis vineri un avertisment privind prezenţa unor drone suspecte în zona capitalei, situaţie care a determinat măsuri sporite de securitate şi suspendarea temporară a traficului aerian pe aeroportul din Helsinki, potrivit Reuters.

Premierul finlandez, Petteri Orpo, a transmis printr-un mesaj publicat pe platforma X că instituţiile statului au intervenit deja pentru gestionarea situaţiei.

„Autorităţile acţionează. Forţele de Apărare şi-au consolidat capacităţile de supraveghere şi reacţie. Îi încurajez pe cetăţeni să urmărească informaţiile oficiale”, a declarat acesta.

În urma alertei, aeroportul din Helsinki a decis suspendarea temporară a traficului aerian, în contextul măsurilor de siguranţă adoptate de autorităţi. Deocamdată, nu au fost oferite detalii suplimentare despre natura sau originea dronelor observate.

