Alertă în Finlanda după apariţia unor drone suspecte. Traficul pe aeroportul din Helsinki, suspendat temporar

Autorităţile din Finlanda au emis vineri un avertisment privind prezenţa unor drone suspecte în zona capitalei, situaţie care a determinat măsuri sporite de securitate şi suspendarea temporară a traficului aerian pe aeroportul din Helsinki, potrivit Reuters.

Premierul finlandez, Petteri Orpo, a transmis printr-un mesaj publicat pe platforma X că instituţiile statului au intervenit deja pentru gestionarea situaţiei.

„Autorităţile acţionează. Forţele de Apărare şi-au consolidat capacităţile de supraveghere şi reacţie. Îi încurajez pe cetăţeni să urmărească informaţiile oficiale”, a declarat acesta.

În urma alertei, aeroportul din Helsinki a decis suspendarea temporară a traficului aerian, în contextul măsurilor de siguranţă adoptate de autorităţi. Deocamdată, nu au fost oferite detalii suplimentare despre natura sau originea dronelor observate.

