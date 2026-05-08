Horoscop de weekend: 9-10 mai 2026: Energie și schimbări de viziune pentru câteva zodii

Weekendul aduce multă energie benefică pentru toate zodiile. Vezi ce arată astrele pentru fiecare zodie în parte!

Berbec

Este posibil să cunoști pe cineva care-ți stârnește interesul. Încearcă să-ți iei inima în dinți și să discuți despre ceea ce simți. Pasiunea este cheia succesului.

Taur

Petreci timp alături de persoana iubită și vă bucurați de tot felul de discuții interesante care vă ajută să vă cunoașteți mai bine. Romantismul te caracterizează, în acest weekend.

Gemeni

Te ocupi de pasiunile pe care le ai, dar și de un proiect pe care l-ai lăsat deoparte. În sfârșit, găsești timpul necesar pentru a te ocupa de lucrurile care contează pentru tine.

Rac

Ai multă energie pozitivă și, în plus, determinarea de a încerca lucruri noi. Vrei să scapi de monotonie, iar pentru a face asta ești gata să încerci tot felul de activități noi. Îți descoperi noi pasiuni.

Leu

Lucrurile nu merg tocmai cum îți dorești în viața de cuplu, însă lucrurile se pot rezolva printr-o discuție sinceră cu partenerul. Vorbește deschis despre lucrurile care te deranjează.

Fecioară

În acest weekend acorzi mai multă atenție treburilor casnice. Vrei să faci unele schimbări când vine vorba de casă, iar acum găsești ideile potrivite pentru redecorare.

Balanță

În acest weekend încerci să atingi echilibrul interior, iar pentru a face acest lucru este necesar să îți acorzi câteva momente de liniște. Meditația poate fi o idee bună.

Scorpion

Ai parte de un weekend relaxant. Petreci timp alături de o persoană importantă pentru tine și reușești să elimini tot stresul acumulat în ultima perioadă.

Săgetător

În acest weekend încerci să înțelegi mai bine lucrurile pe care ți le dorești de la viitor. În plus, îți faci un plan de acțiune care să te ajute să-ți atingi obiectivele. Nu te lăsa descurajat.

Capricorn

Te gândești din ce în ce mai mult la o vacanță. Te=ai săturat de rutină și vrei să faci o schimbare de peisaj. Astfel, în acest weekend te ocupi de planuri de călătorie.

Vărsător

Weekendul acesta muncești din greu. Nu iei nici măcar o pauză de la agitație, iar acest lucru va duce în cele din urmă la extenuare. Încearcă să nu mai pui atâta presiune pe propria persoană.

Pești

Creativitatea te caracterizează în acest weekend. Te ocupi de pasiunile pe care le ai, însă reușești să vii și cu rezolvări când vine vorba de problemele cu care se confruntă persoanele importante din viața ta.

