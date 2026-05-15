Cele 10 măsuri ale lui Călin Georgescu pentru a scoate România din criză: „Ne stau la îndemână și pot redresa țara”

Călin Georgescu prezintă planul în zece puncte pentru a scoate țara din criza economică amplificată de guvernarea Bolojan. Candidatul interzis susține că resursele naționale trebuie să aparțină poporului. Mai mult, Georgescu a explicat că este nevoie urgentă ca statul să își aducă toți românii acasă. Mai mult, justiția, educația și cercetarea trebuie reformate în interesul românilor.

Pot să enumăr 10 obiective precise care ne stau la îndemână și care pot redresa România.

1: zestrea națională, care trebuie rapid reformată. Nu ceea ce înseamnă resurse, bogății naturale, naționalizarea lor, care trebuie să intre în proprietatea poporului român.

2: înseamnă scutirea fiscală și credit productiv pentru micii producători.

3: sprijinul economiei locale și a gospodăriei tradiționale.

4: bănci populare pentru credit productiv pentru producție, pentru micii producători. Este esențial ca economia să plece de pe loc.

5: reindustrializarea suverană.

6: învățământ și cultură. Este esențial să înțelegem că avem nevoie de omul moral, bazat pe morala creștină.

7: avem nevoie de cercetare și inovare.

8: vorbim de reforma justiției

9: program pentru românii care lucrează în afara granițelor țării și vorbim de aproape 9 milioane. Sunt esența renașterii țării.

10: înseamnă democrație participativă economică.