Incendiu uriaș la o importantă rafinărie din Rusia, după atac cu dorne al Ucrainei

Un incendiu uriaș a izbucnit la Rafinăria Ryazan, aflată la circa 200 de kilometri de Moscova, în urma unui atac masiv al Ucrainei cu drone. Loviturile au vizat mai multe obiective de infrastructură militară și energetică din diverse regiuni ale Rusiei, potrivit canalelor rusești de pe Telegram.

Imagini și filmări publicate pe rețelele sociale arată un incendiu uriaș la ceea ce pare a fi rafinăria Ryazan, unul dintre cele mai importante obiective petroliere ale Rusiei. Coloane dense de fum au fost vizibile deasupra orașului până în orele dimineții.

Locuitorii au relatat că au văzut mai multe drone zburând deasupra orașului, urmate de explozii puternice în zona rafinăriei, potrivit Kyiv Independent.

Rafinăria Ryazan, cu o capacitate anuală de peste 17,1 milioane de tone de petrol, este un furnizor major pentru efortul militar al Rusiei. În ultimele luni, instalația a devenit o țintă frecventă a atacurilor atribuite Ucrainei.

Pe de altă parte, Rusia și-a intensificat și ea atacurile asupra obiectivelor de infrastructură ale Ucainei, chiar și în zonele vestice, la granițele cu Ungaria și Slovacia.