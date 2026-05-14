Haos la protestele din Belgrad: un șofer a intrat cu mașina în manifestanți. Un bărbat a fost rănit

Tensiuni puternice în Belgrad, după ce un șofer a intrat cu mașina într-un grup de protestatari antiguvernamentali adunați în centrul capitalei Serbiei. Incidentul, care a avut loc în timpul unui miting comemorativ, s-a soldat cu rănirea unui bărbat în vârstă de 90 de ani.

Șofer arestat pentru tentativă de omor după incidentul din Belgrad

Potrivit autorităților sârbe, bărbatul aflat la volan a fost reținut și acuzat de tentativă de omor calificat. Poliția a anunțat că suspectul a fost plasat în arest preventiv după atacul care a șocat opinia publică.

Imagini distribuite pe rețelele sociale surprind momentul în care autoturismul lovește victima aflată la sol, în timp ce participanții luau parte la un moment de reculegere organizat în memoria victimelor tragediei feroviare din 2024, când 16 persoane și-au pierdut viața într-un accident produs într-o gară din Serbia.

Victima, transportată la spital în stare stabilă

Medicii au transmis că bărbatul rănit a fost transportat la spital și se află în stare stabilă. Incidentul a provocat panică în rândul manifestanților, care participau la unul dintre protestele devenite aproape zilnice în Serbia.

Mișcarea de protest din Serbia, susținută în special de studenți și grupuri civice, a devenit un simbol al nemulțumirii față de corupția și problemele legate de marile proiecte publice din țară.

Manifestanții îl acuză pe președintele Aleksandar Vučić și administrația sa că tolerează corupția endemică și lipsa de transparență în gestionarea investițiilor publice.

Mai multe atacuri cu vehicule asupra protestatarilor

Incidentul din Belgrad este doar cel mai recent dintr-o serie de atacuri similare produse în timpul manifestațiilor antiguvernamentale. În ianuarie 2025, mai mulți studenți au fost loviți de mașini în timpul unor proteste organizate în capitala sârbă.

Unul dintre cele mai grave cazuri a avut loc într-o suburbie a Belgradului, unde o studentă a fost lovită violent de un autoturism și aruncată pe carosabil. Ulterior, femeia acuzată în acel dosar a fost grațiată de președintele Aleksandar Vučić, decizie care a provocat controverse și reacții dure din partea opoziției.