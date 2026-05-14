Papa Leon condamnă creșterea cheltuielilor militare europene.”Trădează încrederea în diplomaţie şi îmbogăţeşte elitele”

Papa Leon a condamnat creşterea cheltuielilor militare europene, care au înregistrat anul trecut cel mai mare nivel de la sfârşitul Războiului Rece, pe fondul presiunilor exercitate de preşedintele american Donald Trump. Suveranul Pontif a catalogat-o ca fiind o trădare a diplomaţiei.

„Să nu numim «apărare» o reînarmare care sporeşte tensiunile şi nesiguranţa, sărăceşte investiţiile în educaţie şi sănătate, trădează încrederea în diplomaţie şi îmbogăţeşte elitele cărora nu le pasă deloc de binele comun”, a spus capul Bisericii Catolice.

Cheltuielile militare pe continent au crescut cu 14% în 2025, ajungând la 864 de miliarde de dolari, potrivit Institutului Internaţional de Cercetare pentru Pace din Stockholm, pe fondul războiului în curs dintre Rusia şi Ucraina şi al reînarmării membrilor europeni ai NATO.

Donald Trump a mustrat în repetate rânduri aliaţii europeni cerându-le să cheltuiască mai mult pe arme şi a semnat în februarie un ordin executiv care ar reordona lista clienţilor pentru armele americane în favoarea ţărilor cu cheltuieli mai mari pentru apărare.

La îndemnul liderului de la Casa Albă, NATO a susţinut în 2025 un nou obiectiv de cheltuieli pentru apărare de 5% din PIB pentru membrii săi.

Papa Leon s-a pronunţat joi, în cadrul unei întâlniri cu studenții de la Universitatea Sapienza din Roma, cea mai mare instituţie de învăţământ superior din Europa, împotriva direcţiei în care se îndreaptă conducerea mondială în ultimele săptămâni.

Totodată, el a avertizat cu privire la utilizarea inteligenţei artificiale în război, citând conflictele din Ucraina, Gaza, Liban şi Iran ca exemple ale „evoluţiei inumane a relaţiei dintre război şi noile tehnologii într-o spirală a anihilării”.

Mai mult, Suveranul Pontif i-a îndemnat cei aproximativ 110.000 de studenţi ai universităţii să nu „se închidă în ideologii şi graniţe naţionale”.

„Împreună cu mine şi cu mulţi fraţi şi surori, fiţi artizani ai păcii adevărate”, i-a îndemnat papa.