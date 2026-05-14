Accident feroviar în județul Dâmbovița. O persoană a murit, după ce mașina în care se afla a fost lovită de un tren -FOTO

Un accident feroviar grav a avut loc, joi după-amiază, în judeţul Dâmboviţa. O persoană a murit, după ce maşina în care se afla a fost lovită de un tren cu o sută de călători.

”În jurul orei 17:45, am fost solicitaţi să intervinim în urma unui accident feroviar produs în oraşul Găeşti, unde un autoturism a fost acroşat de un tren. În urma evenimentului a fost identificată o persoană încarcerată, în stare de inconştienţă”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmboviţa.



Potrivit reprezentanților instituției, victima a fost extrasă din mașină, dar a fost declarată decedată de către echippajele medicale.

În tren se aflau aproximativ 100 de călători, iar în urma acestui incident trei dintre ei prezentau atac de panică şi au fost asistați medical la faţa locului, ulterior refuzând transportul la spital.