Parcurile fotovoltaice și eoliene îngroapă agricultura. Ultima lovitură a guvernului Bolojan

Bătălia pentru pământul fermierilor ar fi ultima lovitură dată de Guvernul Bolojan! Un scandal uriaș a izbucnit după ce au apărut informații că terenuri agricole ar putea fi transformate în parcuri de energie verde cu panouri solare și turbine eoliene.

Fermierii spun că România riscă să rămână fără pământ pentru agricultură. Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere de la Guvern, însă până la acest moment nu am primit nicio reacție.

Scandal uriaș în jurul ordonanței date pe ultima sută de metri

Apar controverse uriașe după o ordonanță dată de Guvernul Bolojan cu puțin timp înainte de a fi demis prin moțiune de cenzură. Documentul ar permite folosirea unor terenuri agricole pentru proiecte de energie verde.

Mai mulți fermieri și oameni din sistem spun că există presiuni pentru ca unele terenuri agricole bune să fie declarate terenuri degradate. Asta înseamnă că acestea nu vor mai fi folosite pentru agricultură și pot fi date pentru proiecte energetice.

Fermierii sunt revoltați și spun că sunt deja sufocați de datorii, taxe și costuri mari, iar acum riscă să piardă și terenurile pe care lucrează.

Mai mult, ordonanța a ajuns și la Curtea Constituțională , iar aplicarea ei este momentan blocată.

Mulți se tem că, în loc să producă hrană, România va ajunge să acopere terenurile agricole cu panouri solare. Specialiștii avertizează că după amplasarea de panouri solare terenul agricol se degradează în mod irecuperabil.