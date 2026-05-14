Bărbat, plasat sub control judiciar după ce ar fi agresat un copil de 11 ani. A încercat să-i facă dreptate fiului său

Un incident grav petrecut în oraşul Bocşa, din judeţul Caraş-Severin, a dus la deschiderea unui dosar penal pentru lovire sau alte violenţe. Un bărbat este cercetat sub control judiciar după ce ar fi lovit un băiat de 11 ani, implicat anterior într-o altercaţie cu fiul său, de aceeaşi vârstă.

De la ce a pornit conflictul?

Potrivit informaţiilor transmise de Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa, conflictul a avut loc în seara zilei de 9 mai 2026, în jurul orei 20:30, pe raza oraşului Bocşa. Anchetatorii susţin că între cei doi copii izbucnise un conflict fizic, iar tatăl unuia dintre minori ar fi intervenit violent.

Conform procurorilor, bărbatul identificat prin iniţialele L.M.R. l-ar fi lovit pe copilul de 11 ani cu palma în zona umărului stâng, impactul provocând căderea acestuia la pământ. În urma incidentului, minorul ar fi suferit leziuni traumatice care au necesitat între două şi trei zile de îngrijiri medicale.

Mai mult, anchetatorii afirmă că adultul nu doar că a asistat la altercaţia dintre cei doi copii, ci şi-ar fi încurajat propriul fiu să îl lovească pe celălalt minor.

În acest caz, procurorul de caz a dispus iniţial reţinerea bărbatului pentru 24 de ore. Ulterior, miercuri, împotriva acestuia a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe, fiind plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin – Secţia 5 Poliţie Rurală Bocşa, sub coordonarea procurorului de caz.