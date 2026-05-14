Deszăpezirea Transfăgărășanului a fost reluată. Stratul de zăpadă depășește trei metri pe alocuri -VIDEO
Drumarii continuă lucrările de deszăpezire pe DN7C - Transfăgărășan, între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac în județul Sibiu. Anunțul a fost făcut joi de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov, care a menționat că stratul de zăpadă depășește pe anumite porțiuni doi - trei metri.
Pe traseul dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac există porțiuni pe care stratul de zăpada depășește 2-3 metri grosime și pe carosabil am găsit și numeroase stânci aduse avalanșe, de pe versanți”, a transmis DRDP Brașov pe Facebook.
Potrivit reprezentanților instituției, intervenția a fost întreruptă de mai multe ori din cauza condițiilor meteo.
”Cu toate că intervenția pentru curățarea zăpezii de pe carosabil a fost întreruptă de mai multe ori din cauza condițiilor meteo nefavorabile, utilajele lucrează ori de câte ori este posibil și sigur pentru personalul”, a menționat sursa citată.
