Ion Cristoiu: „Criza se termină într-un minut dacă Bolojan spune DA”

14 mai 2026, 17:30
Foto/Arhivă/Inquam

Articol scris de Iulian Budusan
Ion Cristoiu susține că președintele României nu concepe nicio altă variantă de guvernare în afară de vechea coaliție, însă obstacolul principal rămâne decizia oficială a PNL de a rupe legăturile cu PSD.

„Situația este foarte simplă: avem un președinte care nu concepe ca această țară să fie condusă decât de o coaliție anterioară: PSD, PNL, eventual USR, UDMR și minorități. Problema este decizia Biroului Politic al PNL, care a stabilit cu 50 la 4 că PNL nu mai face niciodată alianță cu PSD. Mai mult, Bolojan a adâncit această ruptură aliindu-se cu USR. În aceste condiții, nu se poate face decât un guvern minoritar.

Președintele a anunțat însă un lucru cumplit, în premieră după 1990: luni, la consultări, partidele trebuie să vină cu acordul scris că au o majoritate. Până acum, președintele 'pipăia' majoritățile și desemna pe cineva care să încerce să o formeze. Acum nu-l mai interesează; trebuie să veniți cu majoritatea în buzunar. Refacerea acelei majorități se poate realiza într-un minut, totul depinde de Bolojan. Dacă el ne spune acum că e de acord, criza s-a terminat.”

