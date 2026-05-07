Evanghelist din SUA: pastorii au fost avertizați de guvern să se pregătească pentru întâlnirea cu ființele interdimensionale

Afirmații controversate venite din zona religioasă din Statele Unite au reaprins dezbaterea despre fenomenul OZN și presupusa existență a unor „ființe interdimensionale”, după ce un evanghelist cunoscut a susținut că pastori ar fi fost informați de oficiali guvernamentali americani să își pregătească enoriașii pentru viitoare dezvăluiri.

Este vorba despre Perry Stone, fondator al Perry Stone Ministries, care a făcut declarațiile într-un videoclip publicat pe YouTube, fără a oferi dovezi verificabile pentru susținerile sale.

„Pastorii au fost avertizați să își pregătească oamenii”

Stone a afirmat că un grup mare de pastori ar fi fost invitat într-un stat american pentru a discuta cu persoane care ar avea legături cu guvernul Statelor Unite și alte structuri oficiale.

El susține că mesajul transmis ar fi fost unul de avertizare privind viitoare dezvăluiri legate de OZN-uri și entități extraterestre, descrise de unii participanți ca „ființe interdimensionale”.

„Nu voi intra în detalii, dar un număr mare de pastori au fost invitați să meargă într-un anumit stat pentru a asculta niște oameni din guvernul Statelor Unite și alții care le-au împărtășit o îngrijorare pe care o aveau”, a declarat Stone.

Potrivit acestuia, mesajul ar fi inclus ideea că liderii religioși trebuie să fie pregătiți să răspundă credincioșilor la eventuale dezvăluiri viitoare.

Afirmații despre nave, materiale necunoscute și „creaturi reptiliene”

În continuarea declarațiilor sale, Perry Stone a susținut că unele discuții ar fi vizat presupuse nave care nu ar avea origine terestră și materiale necunoscute științei actuale.

El a vorbit și despre descrieri ale unor creaturi „foarte ciudate, asemănătoare reptilelor”, pe care le-a comparat cu elemente din literatura science-fiction.

Aceste afirmații au fost făcute fără prezentarea unor documente sau confirmări independente din partea autorităților americane.

Legături cu interpretări religioase despre sfârșitul lumii

Discursul lui Stone a fost integrat în interpretările sale religioase premilenialiste, în care sunt incluse concepte precum răpirea credincioșilor, apariția unui Anticrist și construcția unui al treilea templu evreiesc.

El a susținut că dezvăluirile despre OZN-uri ar putea genera reacții puternice atât în rândul credincioșilor, cât și al necredincioșilor, determinându-i pe unii să își pună întrebări despre credință.

De asemenea, Stone a avansat ideea că o posibilă „invazie extraterestră” ar putea fi folosită pentru a explica evenimente descrise în teologia sa, fără a oferi însă dovezi concrete.

Referințe la teorii și controverse din spațiul public

În discursul său, evanghelistul a făcut trimitere la diverse teorii și interpretări religioase, inclusiv la ideea unei „lumi preadamitice” și la interpretări alternative ale Genezei.

Aceste idei sunt asociate cu învățături controversate ale unor autori religioși din trecut, care au influențat o parte a mișcării penticostale și carismatice.

Context politic și discuții despre OZN-uri în SUA

Subiectul fenomenelor neidentificate a fost intens dezbătut în ultimii ani și în spațiul politic american.

Fostul congresman Matt Gaetz a susținut că ar fi fost informat despre presupuse programe guvernamentale legate de „hibrizi umani-extraterestri”, afirmații care nu au fost confirmate oficial.

În același context, Tim Burchett a declarat public că există informații sensibile despre fenomenul OZN care nu au fost încă făcute publice integral, alimentând dezbaterile din Congresul SUA.

Interes crescut pentru dosarele OZN în administrația americană

Subiectul a ajuns inclusiv la nivelul administrației federale, unde fostul președinte Donald Trump a cerut declasificarea unor informații legate de OZN-uri, invocând interesul public ridicat.

Ulterior, acesta a afirmat că Pentagonul ar urma să publice documente considerate „foarte interesante” privind fenomenul.

Dezbaterea continuă în spațiul public

Deși afirmațiile lui Perry Stone și ale altor figuri publice au atras atenția în mediul online și în anumite cercuri religioase și politice, nu există confirmări oficiale privind existența unor contacte guvernamentale cu pastorii sau despre natura fenomenelor descrise.

Subiectul OZN-urilor rămâne în continuare unul intens dezbătut, aflat la intersecția dintre investigații oficiale, speculații publice și interpretări religioase.