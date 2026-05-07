Rețea de facilitare a migrației ilegale, destructurată în Polonia: peste 11.000 de persoane ar fi intrat ilegal în UE

Autoritățile poloneze au arestat joi, la Lodz, trei persoane acuzate că au facilitat intrarea ilegală a peste 11.000 de migranți în Polonia în perioada 2021- 2024, printr-o rețea de 130 de companii‑fantomă. Migranții obțineau documente poloneze și se puteau stabili ulterior în Uniunea Europeană.

Potrivit Parchetului Districtual din Lodz, suspecții - o femeie poloneză, o femeie ucraineană și un bărbat belarus - ar fi creat și folosit 130 de firme fără activitate reală, înregistrate în toată Polonia. Aceste companii emiteau declarații false de angajare pentru cetățeni străini, în special belaruși și persoane din alte state est-europene, scrie EFE, potrivit Agerpres.

Frauda a fost descoperită după ce procurorii au observat că firme fără venituri declarau sute de angajați.

Recrutarea migranților și reutilizarea documentelor

Purtătorul de cuvânt al parchetului, Pawel Jasiak, a declarat că gruparea recruta cetățeni ucraineni pentru a înregistra firme folosind profiluri de încredere, certificate digitale care permit deschiderea de conturi bancare și accesarea serviciilor guvernamentale în Polonia.

După obținerea documentelor de ședere, majoritatea migranților părăseau Polonia, iar conturile și actele erau predate organizatorilor pentru a fi folosite din nou. O declarație falsă costa aproximativ 50 de euro, mai arată sursa citată.

Arestări și acuzații

Cei trei suspecți au fost acuzați de organizarea trecerilor ilegale de frontieră și obținerea de certificate false, infracțiuni pedepsite cu până la opt ani de închisoare. Instanța a dispus arestarea preventivă, în timp ce autoritățile analizează probele confiscate și percheziționează locuințele și computerele celor implicați.

Din 2021, frontiera dintre Polonia și Belarus este scena unei crize migratorii pe care Varșovia o consideră orchestrată de regimul belarus pentru a destabiliza Uniunea Europeană.

Potrivit Gărzii de Frontieră Poloneze, au fost înregistrate peste 150.000 de tentative de trecere în această perioadă. Deși numărul incidentelor a scăzut recent, zona rămâne una de tensiune politică.