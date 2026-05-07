Alertă medicală la Amsterdam: suspiciune de infecție cu hantavirus la o însoțitoare de zbor KLM

Sursă: Realitatea.net

O femeie internată la un spital din Amsterdam este suspectată de infecție cu hantavirus, potrivit unui anunț transmis joi de Ministerul Sănătății al Țărilor de Jos, citat de Reuters.

Noi cazuri de hantavirus

Pacienta este o femeie olandeză și lucrează ca însoțitoare de zbor pentru compania aeriană KLM Royal Dutch Airlines. Autoritățile medicale au precizat că aceasta prezintă simptome compatibile cu infecția virală, însă diagnosticul nu a fost încă confirmat oficial.

Potrivit presei olandeze, femeia ar fi intrat recent în contact cu o pasageră infectată, care a decedat ulterior la Johannesburg. Cazul este legat de un posibil lanț epidemiologic asociat navei de croazieră Hondius, identificată anterior ca un potențial focar de contaminare cu hantavirus.

KLM a confirmat că pasagera decedată a fost, la un moment dat, la bordul unuia dintre zborurile companiei pe ruta Johannesburg – Amsterdam, însă a fost debarcată rapid de echipaj din cauza stării sale de sănătate.

Reprezentanții companiei aeriene au precizat că incidentul a avut loc pe 25 aprilie, iar decizia de a nu permite pasagerei să rămână la bord a fost luată din motive medicale și de siguranță.

Ce este hantavirusul

Autoritățile sanitare olandeze monitorizează acum situația în colaborare cu echipele medicale și epidemiologice, pentru a stabili dacă există risc de transmitere în rândul personalului sau al altor pasageri.

Hantavirusul este o infecție virală rară, transmisă de obicei prin contact cu rozătoare infectate sau prin expunerea la medii contaminate. În cazuri severe, poate provoca afecțiuni respiratorii sau renale grave.

Investigațiile continuă, iar autoritățile din Țările de Jos încearcă să stabilească exact traseul persoanelor contaminate și riscul epidemiologic asociat acestui caz.