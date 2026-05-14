Fântână arteziană vandalizată în Râmnicu Vâlcea. Două persoane au fost prinse în timp ce furau mai multe grătare metalice

Un bărbat și o femeie din Râmnicu Vâlcea au fost surprinși în timp ce furau grătarele metalice ale unei fântâni arteziene din municipiu. Cei doi au fost identificați cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale Poliția Locală, iar obiectele sustrase au fost găsite în casa femeii.

Incidentul s-a petrecut miercuri seară, după ora 22:30, fiind observat de dispecerul Poliţiei Locale, pe camerele de supraveghere. Cei doi indivizi au demontat grătarele metalice din interiorul unei fântâni arteziene amplasată chiar lângă catedrala din cartierul Ostroveni.

„Drept urmare, în zonă au fost dirijate echipajele de Intervenţie Rapidă şi Ordine Publică aflate în teren; până la sosirea acestora, suspectul plecase cu prada, însă dispecerul care a monitorizat permanent locul infracţiunii a reuşit să identifice numărul de înmatriculare al autoturismului folosit în această acţiune şi, implicit, pe proprietarul acestuia – o femeie în vârstă de 30 de ani, domiciliată pe strada Izvorului.

Deplasându-se la adresa respectivă, poliţiştii locali l-au identificat şi pe cel care a ajutat la sustragerea grătarelor, un bărbat în vârstă de 28 de ani, cu domiciliul pe aceeaşi stradă, elementele furate fiind recuperate intergral de la domicilul acestora”, informează Primăria Râmnicu Vâlcea.

Cazul a fost preluat de Poliția Municipiului, care a demarat procedurile legale pentru sancționarea faptelor, acestea fiind încadrate ca infracțiune și pot fi pedepsite inclusiv cu închisoarea.