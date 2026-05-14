„Cazul Savin”, instrument de presiune politică? Analiză Ion Cristoiu

Ion Cristoiu analizează reținerea șefului Vămilor, Mihai Savin, numit de Ilie Bolojan, și potențialele implicații politice asupra negocierilor pentru guvernare. Deși fapta pare minoră, momentul ales este, în viziunea analistului, unul strategic.

„Dacă Savin este reținut și el știe ceva despre Bolojan, iar Bolojan știe ce știe ăla despre el, probabil că el va deveni 'patriot' și va renunța la încăpățânarea de a nu se alia cu PSD-ul. Este singurul lucru pe care ar putea să-l facă sub presiune. Șeful Vămilor din România a fost reținut pentru că ar fi falsificat un act ca să-i salveze carnetul de conducere unui consilier care a mers cu girofarul fără a fi în misiune.

Mie mi se pare că a fost reținut cam mult pentru ceea ce a făcut. Dacă azi-noapte n-a zis ceva la audieri, situația rămâne incertă. Dar este o chestiune tipică românească. Cert este că PSD îi cere deja lui Bolojan să-și asume răspunderea politică pentru această numire. Ar putea acest scandal să schimbe jocul politic? Răspund numai dacă Bolojan cedează la presiuni.”