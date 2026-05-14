Nicușor Dan a stabilit programul consultărilor oficiale pentru formarea noului Guvern, de luni. PSD și AUR deschid discuțiile

Președintele României, Nicușor Dan, a stabilit programul consultărilor oficiale pentru formarea noului Guvern, care vor avea loc luni, la Palatul Cotroceni. PSD și AUR vor deschide seria discuțiilor menite să contureze viitoarea majoritate guvernamentală și direcțiile politice ale noului Executiv.

”În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituția României, Președintele României, Nicușor Dan, va invita la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru”, a transmis Administrația Prezidențială. Potrivit sursei citate, consultările vor avea loc luni, 18 mai 2026, după următorul program: Ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 10:00 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 11:00 - Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 12:00 - Uniunea Salvați România (USR);

Ora 13:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 14:00 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 15:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 16:00 - Partidul Oamenilor Tineri (POT).

